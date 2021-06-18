За заявою уряду, така зміна стимулюватиме сім'ї здійснювати туристичні поїздки до Грузії. Нові правила вже вступили в дію.

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Крім того, Грузія розширила список країн, громадяни та резиденти яких можуть в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту і повторного після прибуття. Зокрема, до списку потрапили 10 держав: Сан-Марино, Монако, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Андорра, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина.

Умови в'їзду до Грузії

З негативним ПЛР-тестом Грузію можуть відвідувати громадяни і резиденти країн ЄС, України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великобританії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Канади, Японії, Кувейту, Китаю, Південної Кореї, Молдови та Оману.

Межі Грузії відкриті і для всіх іноземців, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу. При прильоті в Грузію щепленим туристам необхідно надати лише довідку про вакцинацію, при перетині сухопутного або морського кордону – додатково і негативний результат ПЛР-тесту.

За даними Worldometer, станом на 18 червня 2021 року в Грузії виявлено 357 591 випадок зараження коронавірусом, з них 5 131 летальних. Інші новини Грузії, які можуть вас зацікавити