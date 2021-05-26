Перетинати кордоном зможуть люди з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 72 годин до в'їзду до Грузії.

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Однак в такому випадку протягом наступних трьох діб після приїзду потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест.

Також подорожувати зможуть туристи, які мають довідку про проходження повного курсу вакцинації.

Туристам радять придбати медичну страховку, яка покриє витрати у випадку зараження коронавірусом.

За даними РНБО, у Грузії станом 25 травня всього виявлено 339 тисяч хворих на коронавірус. Померло 4,6 тисячі людей, а одужала майже 321 тисяча.