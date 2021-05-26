Пересекать границу смогут люди с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не ранее 72 часов до въезда в Грузию.
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Однако в таком случае в течение следующих трех суток после приезда нужно будет сделать еще один ПЦР-тест.
Также путешествовать смогут туристы, справку о прохождении полного курса вакцинации.
Туристам советуют приобрести медицинскую страховку, которая покроет расходы в случае заражения коронавируса.