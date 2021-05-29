Грузия – это колоритная страна с Черным морем. Здесь вкусная еда, гостеприимные люди и красивая природа. Также украинцев привлекает возможность легко попасть в страну и близкая ментальность местного населения.

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Журналисты решили сравнить цену самостоятельно организованной поездки и пакетного тура.

Самыми популярными направлениями для морского отдыха являются:

Батуми

Сарпи

Шекветили

Уреки

Все расчеты указаны в условиях путешествия двух взрослых и двух детей дошкольного и 12-летнего возраста. Пунктом, с которого будет начинаться путешествие, мы выбрали город Киев.



Стоимость жилья указана на условиях аренды двухкомнатного жилья в пешей доступности к морю за 10 ночей. Во всех зарубежных вариантах отдыха в этом году стоит также учитывать необходимость самоизоляции в течение 14 дней или сдачи ПЦР-тестов по возвращению в Украину.

Самостоятельная поездка в Грузию

В Грузии по прилету требуют ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов перед пересечением границы, от всех пассажиров, независимо от их возраста. На это в Киеве придется потратить 3564 гривны за всю семью из четырех человек.



Яркие огни Батуми \ Photo by Mike Swigunski on Unsplash

Перед вылетом необходимо заполнить специальную анкету.

Обратите внимание! Сдать тесты в аэропорту Грузии возможности нет

На сайте Aviasales предлагают билеты на прямые рейсы из Киева в Батуми от 31662 гривен в обе стороны уже с учетом дополнительного багажа.

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Жилье в Грузии

На семью можно арендовать жилье с двумя комнатами с 1 июля до 11 июля всего за 218 евро (7275 гривен).

В распоряжении путешественников беспроводной интернет, собственная кухня и ванная комната, а также стиральная машинка. Из окна спальни открывается вид на море.



Набережная в Батуми \ Photo by Nino Maghradze on Unsplash

Питание в Грузии

Средний чек в ресторанах Батуми – 30 лари (около 245 гривен) за человека, на семью из четырех составлять около 980 гривен. Продуктовая корзина в супермаркетах Грузии на 10 дней может стоить около 270 лари (2180 гривен).

Развлечения в Грузии

В Батуми прямо на побережье расположены две площадки, оборудованные специально для детей (с горками, качелями, скульптурами мультяшных персонажей, фонтанами и гамаками). Вход на их территорию бесплатный.

Кроме этого, в городе расположен стационарный цирк – билеты стоят от 8 до 10 лари (около 80 гривен) за человека, в зависимости от программы. Также здесь есть небольшой аквапарк. В 20 километрах за городом есть парк развлечений Цицинатела.



Розвличения в Грузии \ Photo by TARIK BOZKURT on Unsplash

В среднем путешественники с детьми за время отдыха тратят на развлечения в Батуми около 1600 гривен.

Всего за отдых в Батуми в условиях самостоятельной путешествия самолетом придется заплатить: в среднем 56 500 гривен

Пакетный тур в Грузию

Сервис Misto.Travel предлагает отдых в Батуми у моря от 41953 гривен за четырех с 1 до 11 июля.

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В эту цену входит только перелет с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками, предложений туров все включено нет.

В стоимость следует также добавить ПЦР-тесты в размере 3564 гривны, питание (около 11 800 гривен), и развлечения – около 1600 гривен.

Всего отдых в Батуми с услугами туроператора обойдется от 58 920 гривен