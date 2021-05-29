Грузия – это колоритная страна с Черным морем. Здесь вкусная еда, гостеприимные люди и красивая природа. Также украинцев привлекает возможность легко попасть в страну и близкая ментальность местного населения.
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Журналисты решили сравнить цену самостоятельно организованной поездки и пакетного тура.
Самыми популярными направлениями для морского отдыха являются:
- Батуми
- Сарпи
- Шекветили
- Уреки
Самостоятельная поездка в Грузию
В Грузии по прилету требуют ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов перед пересечением границы, от всех пассажиров, независимо от их возраста. На это в Киеве придется потратить 3564 гривны за всю семью из четырех человек.
Яркие огни Батуми \ Photo by Mike Swigunski on Unsplash
Перед вылетом необходимо заполнить специальную анкету.
На сайте Aviasales предлагают билеты на прямые рейсы из Киева в Батуми от 31662 гривен в обе стороны уже с учетом дополнительного багажа.
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Жилье в Грузии
На семью можно арендовать жилье с двумя комнатами с 1 июля до 11 июля всего за 218 евро (7275 гривен).
В распоряжении путешественников беспроводной интернет, собственная кухня и ванная комната, а также стиральная машинка. Из окна спальни открывается вид на море.
Набережная в Батуми \ Photo by Nino Maghradze on Unsplash
Питание в Грузии
Средний чек в ресторанах Батуми – 30 лари (около 245 гривен) за человека, на семью из четырех составлять около 980 гривен. Продуктовая корзина в супермаркетах Грузии на 10 дней может стоить около 270 лари (2180 гривен).
Развлечения в Грузии
В Батуми прямо на побережье расположены две площадки, оборудованные специально для детей (с горками, качелями, скульптурами мультяшных персонажей, фонтанами и гамаками). Вход на их территорию бесплатный.
Кроме этого, в городе расположен стационарный цирк – билеты стоят от 8 до 10 лари (около 80 гривен) за человека, в зависимости от программы. Также здесь есть небольшой аквапарк. В 20 километрах за городом есть парк развлечений Цицинатела.
Розвличения в Грузии \ Photo by TARIK BOZKURT on Unsplash
В среднем путешественники с детьми за время отдыха тратят на развлечения в Батуми около 1600 гривен.
Всего за отдых в Батуми в условиях самостоятельной путешествия самолетом придется заплатить: в среднем 56 500 гривен
Пакетный тур в Грузию
Сервис Misto.Travel предлагает отдых в Батуми у моря от 41953 гривен за четырех с 1 до 11 июля.
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В эту цену входит только перелет с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками, предложений туров все включено нет.
В стоимость следует также добавить ПЦР-тесты в размере 3564 гривны, питание (около 11 800 гривен), и развлечения – около 1600 гривен.