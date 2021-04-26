Первый рейс планируется 11 июня и будут выполняться по пятницам и вторникам. А с 23 апреля стартовали продажи билетов.

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Boeing 737-800 будет вылетать из Тбилиси в 15:55 и прилетать в Херсон в 17:25. Вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прибытием в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Перелет в одну сторону стоит от 996 грн, туда – обратно – 2033 грн. Авиабилеты по дешевому тарифу включают перевозки только ручной клади с весом до 7 килограмм и габаритами до 55х40х23 см.

Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты женскую сумку или рюкзак для ноутбука, верхнею одежду, пакет с товарами Duty Free аэропорта.

Что известно о Bees Airline?

Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня из авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. В начале авиапарк будет два воздушных среднемагистральных суда типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.

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Отметим, ранее Bees Airline начал продажу билетов на первые четыре регулярных маршрутах. Из Киева в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы только в Ереван.

Также лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800. Туристам показали, как выглядит салон самолета теперь.