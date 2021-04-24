Девушка рассказывает в интернете о своей интересной профессии. По ее словам, на крыльях каждого лайнера есть маленькие желтые крючки, благодаря которым можно безопасно эвакуироваться при посадке самолета на воду.

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Для этого нужно прикрепить к ним специальный трос, находится в рамке аварийного выхода. В таком случае пассажиры смогут держаться за канат и спускаться с борта воздушного судна.



Крючок на самолете \ Фото тікток taisacabincrew

Бортпроводница отметила, что крылья самолета сделаны максимально гладкими и аэродинамическими. Однако это может стать серьезным недостатком в случае эвакуации, так как во время приводнения их поверхность становится очень скользкой, и пассажиры могут не удержаться и упасть, получив серьезные травмы.

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