Дівчина розповідає в інтернеті про свою цікаву професію. За її словами, на крилах кожного лайнера є маленькі жовті гачки, завдяки яким можна безпечно евакуюватися при посадці літака на воду.

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Для цього потрібно прикріпити до них спеціальний трос, що знаходиться в рамці аварійного виходу. В такому випадку пасажири зможуть триматися за канат і спускатися з борта повітряного судна.



Крючок на літаку \ Фото тікток taisacabincrew

Бортпровідниця зазначила, що крила літака зроблені максимально гладкими і аеродинамічними. Однак це може стати серйозним недоліком у разі евакуації, так як під час приводнення їх поверхня стає дуже слизькою, і пасажири можуть не втриматися і впасти, отримавши серйозні травми.