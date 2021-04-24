Чоловік 12 квітня відправився в національний заповідник "Анджелес" у гори Уотерман, що в 50 милях на північний схід від Лос-Анджелеса.

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Він раніше вже бував у цій місцевості, однак в цей раз вирішив вибрати новий маршрут. І заблукав. Кілька годин намагався знайти дорогу, але зрозумів, що зробити це не вийде.

Проте перед тим, як телефон Рене розрядився, він встиг відправити друга зображення – фото ніг на тлі скелі.

"SOS. Телефон розряджається. Я заблукав", – повідомлення Рене до друга.

Він передав всю інформацію поліції. Пошуково-рятувальна група протягом доби намагалася знайти чоловіка, проте зробити це не вдалося і вони опублікували повідомлення у твіттері.

"Ви завзятий турист в районі гори Уотерман? Рятувально-пошуковим командам потрібна допомога в пошуках зниклого. Він відправив цей фото другу. Ми знайшли його машину у кемпінгу Buckhorn. Зателефонуйте, якщо дізналися місцевість зі знімка".

Цю фотографію побачив Бен Куо, який захоплювався пошуком місць по фотографіях, тому вирішив скористатися своїми навичками для пошуку Рене. Він став шукати туриста у кемпінгу Buckhorn. Радист звернув увагу на траву. За допомогою неї чоловік виключив схожу область пошуку.

Після цього він порівняв деталі оригінального фото зі знімками з Google Earth. Чоловік відправив поліції передбачувані координати.

За вказаними даними вилетіла пошуково-рятувальна група. Координати були визначені досить точно – Рене знайшли в кілометрі від зазначеної точки. Він знаходився в цьому місці 27 годин.

Після порятунку Рене зв'язався з Беном по відеозв'язку. Він запросив свого рятівника зустрітися і відсвяткувати вдалий результат.