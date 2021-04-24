Мужчина 12 апреля отправился в национальный заповедник "Анджелес" в горы Уотерман, что в 50 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

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Он ранее уже бывал в этой местности, однако в этот раз решил выбрать новый маршрут. И заблудился. Несколько часов пытался найти дорогу, но понял, что сделать это не получится.

Однако перед тем, как телефон Рене разрядился, он успел отправить другу изображения – фото ног на фоне скалы.

"SOS. Телефон разряжается. Я заблудился", – сообщение Рене к другу.

Он передал всю информацию полиции. Поисково-спасательная группа в течение суток пыталась найти человека, однако сделать это не удалось и они опубликовали сообщение в Твиттере.

"Вы заядлый турист в районе горы Уотерман? Спасательно-поисковым командам нужна помощь в поисках пропавшего. Он отправил этот фото другу. Мы нашли его машину в кемпинге Buckhorn. Позвоните, если узнали местность со снимка".

Эту фотографию увидел Бен Куо, который увлекался поиском мест по фотографиям, поэтому решил воспользоваться своими навыками для поиска Рене. Он стал искать туриста в кемпинге Buckhorn. Радист обратил внимание на траву. С помощью нее человек исключил похожую область поиска.

После этого он сравнил детали оригинального фото со снимками из Google Earth. Мужчина отправил полиции предполагаемые координаты.

По указанным данным вылетела поисково-спасательная группа. Координаты были определены достаточно точно – Рене нашли в километре от указанной точки. Он находился в этом месте 27 часов.

После спасения Рене связался с Беном по видеосвязи. Он пригласил своего спасителя встретиться и отпраздновать удачный результат.