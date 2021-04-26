Перший рейс планується 11 червня і будуть виконуватися щоп’ятниці та щовівторка. А з 23 квітня стартував продаж квитків.

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Boeing 737-800 буде вилітати з Тбілісі о 15:55 і прилітати в Херсон о 17:25. Вильоти з Херсона заплановані на 18:25 з прибуттям в Тбілісі о 21:40. Час у дорозі становитиме 2,5 години.

Переліт в один бік коштує від 996 грн, туди – назад – 2033 грн. Авіаквитки за найдешевшим тарифом включають перевезення тільки ручної поклажі з вагою до 7 кілограмів і габаритами до 55х40х23 см.

Додатково пасажири зможуть взяти з собою в салон літака без оплати жіночу сумку або рюкзак для ноутбука, верхній одяг, пакет з товарами Duty Free з аеропорту.

Що відомо про Bees Airline?

Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.

Рейси виконуються з аеропорту "Київ", який є аеропортом базування Bees Airline. На початку авіапарк матиме два повітряних середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG на 189 місць та вже незабаром флот поповниться ще двома літаками цього типу. У 2022 році флот налічуватиме вже шість літаків. Цікаво! Куди і як подорожуватимуть українці: п'ять travel-трендів 2021

Відзначимо, раніше Bees Airline розпочав продаж квитків на перші чотири регулярних маршрути. З Києва до Тбілісі, Батумі та Єревану, а з Одеси тільки до Єревану.