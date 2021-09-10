Еще один курортный остров откроется для иностранных туристов: какие условия въезда
Источник:U.S. News & World Report
Вьетнам намерен разрешить въезд на крупнейший из своих островов – Фукуок. Открытие запланировано на октябрь.
Однако он откроется с испытательным сроком, который продлится полгода. Об этом говорится в заявлении правительства.
Читайте также Куда украинцы могут путешествовать: в МИД назвали количество открытых стран
Вьетнам откроет свой самый большой остров
Отмечается, что такое решение связано с кризисной ситуацией в сфере туризма после введения локдауна.
Длительная пандемия нанесла серьезный ущерб индустрии туризма,
– заявил министр туризма и культуры Вьетнама Нгуен Ван Хунг.
Условия въезда на остров Фукуок
Власти заявляют, что перед тем, как открыть остров, все его жители будут вакцинированы.
Только тогда Фукуок разрешит въезд иностранным туристам по схеме "закрытой туристической модели". То есть путешественники смогут перемещаться только в пределах острова.
Полностью вакцинированы туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить курортный остров. На Фукуок осуществляются чартерные и коммерческие рейсы.
В то же время сам Вьетнам пока закрыт для всех иностранных посетителей, кроме граждан страны и инвесторов.
Страны, которые открываются для туристов: последние новости
- Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;
- Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;
- Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;
- Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.