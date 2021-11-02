Ryanair и Wizz Air запустят 11 рейсов из Львова: список направлений

Ирландский лоукостер Ryanair уже с ноября откроет новые направления из Львова. В то же время венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила возобновить 5 рейсов из города Льва.

Некоторые из них начнут выполнять в ноябре, другие же – в декабре. Об этом сообщает Международный аэропорт имени Даниила Галицкого "Львов".

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