Как бы выглядели знаменитые достопримечательности, если изменить их местоположение: фото

Большинство из нас видели фото или посещали известные мировые достопримечательности, которые привлекают тысячи туристов ежедневно. Однако мало кто задумывался о том, как бы они выглядели, если бы изменили свое местоположение.
Коллективный сервис для дизайнеров DesignCrowd решил поэкспериментировать. Что у них получилось – смотрите дальше!
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Статуя Христа-Искупителя среди заснеженных гор
Стоунхендж на дне океана
Великая Китайская стена на Марсе
Статуя Христа-Искупителя на Белом доме
Мост Золотые ворота, очевидно, соединяет части Гранд-Каньона
Парижский Дом инвалидов парит в небе
Пирамиды Гизы где-то в Атлантиде
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Знак Голливуда переместился из Лос-Анджелеса в космос
Собор Святого Павла рядом с ледниками
Мемориал Линкольна в парке Гунунг-Мулу
Кажется, Колизей стал прибежищем для фламинго
Триумфальную арку захватил осьминог
Подводный Лондон
Отметим, ранее мы показывали вам, как чистят известные достопримечательности мира. Поверьте, вы будете удивлены – это все делают люди.
Также предлагаем посмотреть фото из путешествий, которые докажут, что ожидания далеки от реальности. Ведь некоторые места на фото все же выглядят лучше, чем в жизни.