Колективний сервіс для дизайнерів DesignCrowd вирішив поекспериментувати. Що у них вийшло – дивіться далі!

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Відзначимо, раніше ми показували вам, як чистять найвідоміші пам'ятки світу. Повірте, ви будете здивовані – це все роблять люди.

Також пропонуємо переглянути фото з подорожей, які доведуть, що очікування далекі від реальності. Адже деякі місця на фото все ж мають кращий вигляд, ніж у житті.