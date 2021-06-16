Коллективный сервис для дизайнеров DesignCrowd решил поэкспериментировать. Что у них получилось – смотрите дальше!

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Отметим, ранее мы показывали вам, как чистят известные достопримечательности мира. Поверьте, вы будете удивлены – это все делают люди.

Также предлагаем посмотреть фото из путешествий, которые докажут, что ожидания далеки от реальности. Ведь некоторые места на фото все же выглядят лучше, чем в жизни.