Таиланд – самая свободная страна в Азии. "Таиланд" на тайском языке звучит, как "Пратхет Тхай", что означает "земля свободных". Возможно, это вилинуло на то, что эта страна никогда не была колонией.

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Интересности про Таиланд

Официальное название столицы Таиланда – Бангкок – занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное название города. Она переводится как "Город ангелов, великий город, город - вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественный дом, где царит перевоплощенный бог, город, подаренное Индрой и построенный Вишнукарном ".

Логично, еще и алфавит у тайцев – второй по величине. В нем есть 44 согласные буквы, 4 согласные вне основного алфавиту (2 из которых в настоящее время не используются); 28 гласных форм и 4 диакритических знака для обозначения тонов. А еще в тайском языке нет слова "голод".

Это страна буддистов – здесь есть около 32 700 буддийских храмов, где проживают 370 000 монахов.

Даже король считается покровителем всех религий, но по Конституции он должен быть буддистом.

Да, Таиланд – монархия, а ее король – единственный управленец, имеющий американское гражданство. А еще он рекордсмен Книги Гиннеса по времени, которое он находится у власти.



Маха Вачиралонгкорн, король Таиланда / Фото "РИА Новости"

Это местность счастливых людей, на лицах которых всегда сияет улыбка.

Здороваться тайцы начали только в годы Второй мировой войны. К этому жители встречали друг друга вопросом: "поели ли вы?".

И еще одно: большинство тайцев до 1913 года не имели фамилий, только имена.

Между прочим, туристической эту страну сделали воины из США. В Таиланде располагались крупные военные базы и места для отдыха военнослужащих, участвовавших в войне в Вьетнаме.Особенно популярным среди солдат был город Паттайя, что с тех пор и остается секс-столицей Таиланда.



Улыбающиеся местные жители / Фото "Империя-тур"

Родиной сиамских кошек является Таиланд, ранее назывался Сиам. С тайской название этих кошек переводится, как "лунный алмаз". В книгах XIV века описывается 23 типа сиамских кошек, сейчас осталось всего 6 пород.

Голова – важнейшая часть тела. Поэтому здесь не принято прикасаться к голове другого человека, даже ребенка. А вот ноги – грязная часть тела, поэтому не стоит показывать кому-то стопы ног или указывать на что-то с помощью ног.



Тайцы-буддисты по молитве / Фото INGS