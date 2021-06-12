Таїланд – найвільніша країна в Азії. "Таїланд" тайською мовою звучить, як "Пратхет Тхай", що означає "земля вільних". Можливо, це вилинуло на те, що ця країна ніколи не була колонією.

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Цікавинки про Таїланд

Офіційна назва столиці Таїланду – Бангкок – занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найдовша назва міста. Вона перекладається як "Місто ангелів, велике місто, місто – вічний скарб, неприступне місто Бога Індри, велична столиця світу, обдарована 9 дорогоцінними каменями, щасливе місто, сповнений достатку грандіозний Королівський Палац, що нагадує божественний дім, де царює перевтілений бог, місто, подароване Індрою та побудоване Вішнукарном".

Логічно, ще й алфавіт у тайців – другий за величиною. У ньому є 44 приголосні букви, 4 приголосні поза основним алфавітом (2 з яких в даний час не використовуються); 28 голосних форм і 4 діакритичних знака для позначення тонів. А ще у тайській мові немає слова "голод".

Це країна буддистів – тут є близько 32 700 буддійських храмів, де проживають 370 000 монахів.

Навіть король вважається покровителем всіх релігій, але за Конституцією він має бути буддистом.

Так, Таїланд – монархія, а її король – єдиний управлінець, який має американське громадянство. А ще він рекордсмен Книги Гіннеса за часом, який він перебуває при владі.



Маха Вачіралонгкорн, король Таїланду / Фото "РИА Новости"

Це місцина щасливих, на обличчях у яких завжди сяє посмішка.

Вітатися тайці почали лише в роки Другої світової війни. До цього жителі зустрічали одне одного запитанням: "Чи поїли ви?".

І ще одне: більшість тайців до 1913 року не мали прізвищ, тільки імена.

Між іншим, туристичною цю країну зробили вояки з США. У Таїланді розташовувалися великі військові бази та місця для відпочинку військовослужбовців, які брали участь у війні у В'єтнамі.Особливо популярним серед солдатів було місто Паттайя, що відтоді й залишається секс-столицею Таїланду.



Усміхнені місцеві мешканці / Фото "Імперія-тур"

Батьківщиною сіамських кішок є Таїланд, який раніше називався Сіам. З тайської назва цих кішок перекладається, як "місячний алмаз". У книгах XIV століття описується 23 типи сіамських кішок, зараз залишилося лише 6 порід.

Голова – найважливіша частина тіла. Тому тут не заведено доторкатися до голови іншої людини, навіть дитини. А от ноги – найбрудніша частина тіла, тому не варто показувати комусь стопи своїх ніг або вказувати на щось за допомогою ніг.



Тайці-буддисти за молитвою / Фото INGS