Azur Air Ukraine открывает новый рейс на популярный морской курорт

В 2020 году самый молодой курорт Египта стал главным открытием сезона и сейчас стремительно набирает обороты. Да, говорится о Марса-эль-Алам, что на побережье Красного моря.

Что ж, теперь украинцам отправиться на этот морской курорт будет еще проще. Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine решила запустить новый рейс в Египет.

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Azur Air Ukraine открывает рейс из Одессы в Марса-эль-Алам

Так, с 25 ноября авиаперевозчик начнет полеты по новому маршруту Одесса – Марса-эль-Алам. Летать туда будут регулярно.

Расписание рейсов

Одесса 13:10 – Марса-эль-Алам 16:55;

Марса-эль-Алам 8:25 – Одесса 12:10.

Рейсы будут выполняться каждый четверг на протяжении всей зимней навигации – до 24 марта 2022 года.

Для перевозки пассажиров Azur Air Ukraine будет использовать лайнер Boeing 737-800.

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