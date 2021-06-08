В Албанию без ограничений: страна отменила все требования к иностранным туристам

Туристы только и ждут того дня, когда требования въезда отменят, и можно будет путешествовать свободно. Что же, албанское правительство услышало иностранных туристов и сняло все ограничения, связанные с пандемией.
С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса. Требование 14-дневного карантина после въезда – тоже отменено.
Читайте также Живописные каньоны Украины, на которых должен побывать каждый турист
Однако иностранных туристов призвали соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Отмена ограничений, вероятно, связано с резким падением показателей заражения и смертности от COVID-19. В течение последнего месяца по всей стране остаются активными менее 300 случаев, хотя смертей не регистрируется уже несколько дней подряд.
В то же время примерно треть населения страны получила по крайней мере одну дозу вакцины.
Отметим, ранее авиакомпания МАУ представила расписание рейсов из Киева в Албании. Полеты будут осуществляться с 4 июня до 1 октября 2021 года.
Какие еще страны готовы принимать туристов?
- Хорватия смягчила условия въезда в страну, однако ПЦР-тест необходим.
- С 7 июня Испания открывает свои границы для вакцинированных со всего мира.
- Правительство Франции также приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать иностранных туристов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев летом. Наиболее открытая страна для украинских туристов – Турция. Кроме нее доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.