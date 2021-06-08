В Албанию без ограничений: страна отменила все требования к иностранным туристам

8 июня 2021 , 16:24
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Источник:

Euractiv

Туристы только и ждут того дня, когда требования въезда отменят, и можно будет путешествовать свободно. Что же, албанское правительство услышало иностранных туристов и сняло все ограничения, связанные с пандемией.

С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса. Требование 14-дневного карантина после въезда – тоже отменено.

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Однако иностранных туристов призвали соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Отмена ограничений, вероятно, связано с резким падением показателей заражения и смертности от COVID-19. В течение последнего месяца по всей стране остаются активными менее 300 случаев, хотя смертей не регистрируется уже несколько дней подряд.

В то же время примерно треть населения страны получила по крайней мере одну дозу вакцины.

По данным Worldometer, по состоянию на 8 июня 2021 года в Албании обнаружено 132 384 случаи заражения коронавирусом, из них 2 452 летальных.

Отметим, ранее авиакомпания МАУ представила расписание рейсов из Киева в Албании. Полеты будут осуществляться с 4 июня до 1 октября 2021 года.

Какие еще страны готовы принимать туристов?

Автор: Марта Касіянчук