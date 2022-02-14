1,5 миллиона билетов со скидкой: в Wizz Air продолжается распродажа ко Дню Валентина
14 февраля 2022 , 14:05Читати новину українською
Источник:Wizz Air
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила распродажу ко Дню святого Валентина. Продает 1,5 миллиона билетов со скидкой 20%.
Акция действует на большинство рейсов лоукостера. Впрочем, забронировать такой билет можно только сегодня.
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Wizz Air распродает 1,5 миллиона билетов ко Дню Валентина
Дешевые билеты доступны на отдельных маршрутах по всему миру. Например, полететь можно по следующим маршрутам: Катовице – Кутаиси (5 евро), Вильнюс – Париж (14 евро), Варшава – Ларнака (17 евро), Каунас – Афины (20 евро) и т.д.Обратите внимание! Ознакомиться с полной картой направлений лоукостера Wizz Air можно по ссылке.
Условия распродажи:
- акция будет продолжаться до 14 февраля 2022 года включительно;
- отправиться в путешествие нужно до 31 мая 2022 года;
- скидка 20% применяется для стоимости тарифа и не влияет на административный сбор;
- указанное количество мест (1 500 000) со скидкой распространяется только на выбранные рейсы;
- рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;
- стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;
- забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.
Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании
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- Кроме того, Wizz Air намерена повысить цены на билеты уже в ближайшее время. По этому поводу один из туристических порталов посчитал, сколько Wizz Air тратит на перевозку одного пассажира.