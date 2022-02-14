Акция действует на большинство рейсов лоукостера. Впрочем, забронировать такой билет можно только сегодня.

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Wizz Air распродает 1,5 миллиона билетов ко Дню Валентина

Дешевые билеты доступны на отдельных маршрутах по всему миру. Например, полететь можно по следующим маршрутам: Катовице – Кутаиси (5 евро), Вильнюс – Париж (14 евро), Варшава – Ларнака (17 евро), Каунас – Афины (20 евро) и т.д.

Обратите внимание! Ознакомиться с полной картой направлений лоукостера Wizz Air можно по ссылке.

Условия распродажи:

акция будет продолжаться до 14 февраля 2022 года включительно;

2022 года включительно; отправиться в путешествие нужно до 31 мая 2022 года;

скидка 20% применяется для стоимости тарифа и не влияет на административный сбор;

указанное количество мест (1 500 000) со скидкой распространяется только на выбранные рейсы;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;

забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.



Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании

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