Кожне місце має свою історію, про яку багато хто навіть не здогадується – і острів Роттнест не став винятком, розповідає Daily Mail.
Що приховує острів Роттнест біля узбережжя Австралії?
Неподалік міста Перт на Заході Австралії розташований острів, який сьогодні виглядає як ідеальне місце для відпочинку: білосніжні пляжі, бірюзова вода та блакитне небо. Йдеться про Роттнест (Ваджемап у мові місцевих корінних народів), який має статус природного заповідника найвищого рівня.
Як виглядає сам острів: дивитись відео
Проте за цією ідилічною картинкою ховається трагічна історія. У 19 столітті острів використовували як в'язницю для аборигенів. З 1838 до 1902 року тут утримували близько 4 тисяч чоловіків і хлопців. Пізніше територія функціонувала як табір примусової праці аж до 1931 року.
Умови були надзвичайно жорсткими: тіснота, хвороби та відсутність належної допомоги призвели до смерті сотень людей. Щонайменше 373 представники корінного населення загинули й були поховані у безіменних могилах. Згодом трагічне минуле острова фактично намагалися стерти: будівлю колишньої в'язниці перетворили на житло для туристів.
Відпочивальники роками зупинялися там, не підозрюючи, що колись у цих стінах відбувалися страждання та смерті. Курорт остаточно закрили лише у 2018 році. Ще більш шокуючим є факт, що територію поховань, нині відому як Wadjemup Aboriginal Burial Ground – тривалий час використовували як кемпінг.
Туристи ставили намети просто на місці масових захоронень. Лише після виявлення людських решток у 1970 році ділянку зрештою закрили у 2007-му. Сьогодні влада острова намагається переосмислити його історію та вшанувати пам'ять загиблих.
Що за маяк розташований на острові?
Маяк Батерст височіє над узбережжям і вже понад століття освітлює океан. Для місцевих він має значно ширше значення.
Маяк Батерст / фото CNN
Цей маяк, як світло, яке показує людям, що тут є щось важливе,
– пояснюють представники громади, наголошуючи: йдеться не лише про географію, а передусім про пам'ять.
Зараз же на острові дедалі активніше працюють над тим, щоб відкрити правду про його складну історію, розповідає CNN. У 2020 році адміністрація Rottnest Island Authority запустила проєкт Wadjemup – ініціативу, спрямовану на офіційне визнання ув'язнення аборигенів та смертей під вартою.
