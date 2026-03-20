Каждое место имеет свою историю, о которой многие даже не догадываются – и остров Роттнест не стал исключением, рассказывает Daily Mail.

Что скрывает остров Роттнест у побережья Австралии?

Недалеко от города Перт на Западе Австралии расположен остров, который сегодня выглядит как идеальное место для отдыха: белоснежные пляжи, бирюзовая вода и голубое небо. Речь идет о Роттнест (Ваджемап на языке местных коренных народов), который имеет статус природного заповедника высокого уровня.

Как выглядит сам остров: смотреть видео

Однако за этой идиллической картинкой скрывается трагическая история. В 19 веке остров использовали как тюрьму для аборигенов. С 1838 до 1902 года здесь удерживали около 4 тысяч мужчин и парней. Позже территория функционировала как лагерь принудительного труда вплоть до 1931 года.

Условия были чрезвычайно жесткими: теснота, болезни и отсутствие надлежащей помощи привели к смерти сотен людей. По меньшей мере 373 представителя коренного населения погибли и были похоронены в безымянных могилах. Впоследствии трагическое прошлое острова фактически пытались стереть: здание бывшей тюрьмы превратили в жилье для туристов.

Отдыхающие годами останавливались там, не подозревая, что когда-то в этих стенах происходили страдания и смерти. Курорт окончательно закрыли только в 2018 году. Еще более шокирующим является факт, что территорию захоронений, ныне известную как Wadjemup Aboriginal Burial Ground – длительное время использовали как кемпинг.

Туристы ставили палатки прямо на месте массовых захоронений. Только после обнаружения человеческих останков в 1970 году участок наконец закрыли в 2007-м. Сегодня власти острова пытаются переосмыслить его историю и почтить память погибших.

Что за маяк расположен на острове?

Маяк Батерст возвышается над побережьем и уже более века освещает океан. Для местных он имеет значительно более широкое значение.

Маяк Батерст / фото CNN

Этот маяк, как свет, который показывает людям, что здесь есть что-то важное,

– объясняют представители общины, подчеркивая: речь идет не только о географии, а прежде всего о памяти.

Сейчас же на острове все активнее работают над тем, чтобы открыть правду о его сложной истории, рассказывает CNN. В 2020 году администрация Rottnest Island Authority запустила проект Wadjemup – инициативу, направленную на официальное признание заключения аборигенов и смертей под стражей.

Какие есть еще необычные острова?