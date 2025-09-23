Сьогодні 24 Канал розповідає про безплатні локації для риболовлі поблизу Львова. Інтерактивна карта FisherMap допоможе знайти найкращі водойми для цього заняття.

Де безкоштовно порибалити біля Львова?

Озеро Задорожнє

Це одне з найбільших штучних озер у регіоні, яке часто називають "Львівським морем". Тут ловлять коропа, карася, окуня, а інколи щастить витягнути судака.

Береги облаштовані для відпочинку, є місця для наметів, а неподалік можна знайти бази відпочинку з прокатом човнів. Ідеально для тих, хто хоче поєднати риболовлю з пікніком.

Віжомля

Це технічне водосховище за 58 кілометрів від Львова. У водоймі проживає понад 10 видів риб, зокрема карась, лящ, окунь, щука, амур, товстолобик та інші.

Любителі риболовлі можуть взяти з собою власний інвентар або взяти у прокат необхідне обладнання на місці. Також біля озера розташовані місця для відпочинку.

Яворівський кар'єр

Водойма загального користування, яка розташована неподалік Яворова Львівської області. В ньому водиться карась, плітка, окунь, щука, короп, товстолобик. Найкраще ловити з човна, особливо в тихих затоках.

Ясниський кар'єр

У селі Ясниська, розташованому неподалік від Львова, є низка технічних водосховищ, відомих своєю глибиною та кришталево чистою водою. Вони є улюбленим місцем відпочинку для любителів риболовлі в цьому районі.



Ясниський кар'єр пропонує безплатну риболовлю / Фото rivnefish

Янівський став

Розташований у селі Івано-Франкове і є частиною заповідника "Розточчя". Територія має альтанки, місця для барбекю та спеціально відведену пляжну зону.

Увага: завжди перевіряйте актуальні правила риболовлі та можливі заборони для конкретної водойми, оскільки вони можуть змінюватися.

Ймовірно, це не всі безплатні локації для риболовлі поблизу Львова, але точно ті, на які варто звернути увагу.

Де доведеться платити за ловлю риби на Львівщині?

Згідно з мапою FisherGo, Прилбичі є відомим місцем для рибалок, адже у промислових водоймах водиться багато видів риби, зокрема білий амур, короп, окунь, плітка, судак, щука та срібний карась. У сусідніх селах, таких як Лелехівка та Синьків, також є подібні можливості для риболовлі.

Крім того, відпочинковий комплекс "Золота форель", розташований у селі Коростів Стрийського району, дозволяє рибалити, а відвідувачі можуть забрати свій улов додому.

Ще одне рибальське місце у Стрийському районі – "Ведмежа вежа", розташоване у селі Волосянка. А всього за 20 хвилин від Львова у Пустомитах є відпочинкова база "Озерний край", де пропонують декілька ставів для вилову рибу.

У цих місцях риболовля – платна.

