Як радіація проникла у житлові райони Кривого Рогу?

У 20 столітті радіація проникла в різні райони Кривого Рогу через видобуток урану. На початку століття тут були відкриті уранові поклади за участі геолога Йосипа Танатара. Після 1945 року, коли СРСР активно шукав уран для створення атомної бомби, Кривий Ріг став однією з ключових точок видобутку.

Першу уранову шахту заклали наприкінці 1940-х років у селі Шахтар, у Прокуроровій Балці. Поклади виявилися незначними, шахту підірвали, а пізніше затопило Карачунівське водосховище. Додаткові розвідки проводили на березі Інгульця, між Старим паромом і Мар'янівкою, проте цей напрямок розвитку не набув.

Натомість у 1940-х роках уран знайшли на Першотравневому руднику. З 1952 по 1967 рік його видобували у Тернівському районі разом із залізною рудою. Це призвело до серйозного радіаційного забруднення шахт, обладнання та прилеглих територій. Відвали навіть використовували як щебінь, і саме так радіація потрапила у житлові райони Кривого Рогу.

Для розуміння масштабів забруднення: лише у листопаді 1944 року працювало 20 шахт і було видобуто 570 тисяч тонн руди, пише Криворізька міська рада.

