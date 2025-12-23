Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Kshvkt.

Дивіться також Не всі знають, що в центрі цього українського міста колись була справжня катівня

Яке українське місто майже затопило у 1930-ті роки?

Навесні 1937 року у Кривому Розі сталося різке потепління через танення снігу. Земля не витримала натиску води – це була наймасштабніша повінь в історії. Вода затопила половину старого міста: Гданцівку, Староярмаркову та Першотравневу. Потоки дійшли навіть до Свято-Миколаївської. Місцевих мешканців евакуювали возами та човнами.

Історія про затоплення Кривого Рогу: дивитись відео

У 1978 році місто знову постраждало від повені. Набережну, човнову станцію, будинки біля Інгульця та парки імені Мершавецького повністю затопило. Дорога до стадіону Спартак,Гданцівка та будинки на вулиці Тихій також опинились під водою. Навіть гастроном біля мосту довелося евакуювати посеред ночі. В обох випадках причиною катастрофи стали сильні опади та танення снігу.

Дивіться також Це українське місто стоїть на старих цвинтарях: не здогадуються навіть місцеві

Через що траплялися повені у Кривому Розі?

Як пише Kryvyi-Rih, всі криворіжці добре знають, що рівень води в Інгульці постійно контролюється та регулюється. Однак повені, що траплялися протягом 20 століття, були викликані не скиданням води з Карачунівського водосховища, а виключно сильними опадами.

Будинки під час затоплення / фото "Криворізька старовина"

У ті часи зими в Кривому Розі були надзвичайно холодними та сніжними, часто випадала велика кількість снігу. Навесні танення такого об'єму снігу призводило до підвищення рівня Інгульця і спричиняло повені.

Тоді постраждало чимало мешканців міста: деякі будинки затоплювало до даху, а все майно часто псувалося. По течії річки можна було побачити речі, вулики та худобу – все, що не встигли врятувати. Людей, які жили біля річки, евакуювали на човнах, а після того, як рівень води знижувався, вони поверталися додому.



Люди пересувались на човнах / фото "Криворізька старовина"

Повінь траплялася й у 21 столітті. Зокрема, у 2022 році затоплення сталося не через природні катаклізми чи опади, а внаслідок терористичних дій Російської Федерації.

Що відвідати у Кривому Розі?