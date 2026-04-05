Мовиться про установу, історія якої сягає ще епохи єзуїтів – і це астрономічна обсерваторія. З посиланням на tvoemisto.tv розповідаємо про неї докладніше.

Заснована єзуїтами у 1771 році: як потрапити в обсерваторію у Брюховичах?

Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка – одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи. Її заснували 15 травня 1771 року, а ініціатором був орден єзуїтів за підтримки львівського архієпископа Вацлава Єроніма Сєраковського.

Перша будівля мала вигляд двоповерхової восьмикутної вежі з пласким дахом і стояла просто на міських мурах у центрі Львова – там, де нині виїзд із площі Підкови на проспект Свободи. Саме на тому місці астроном Йозеф Лісґаніґ вперше визначив точні координати Львова і склав свою знамениту карту.

Упродовж наступних двох сотень років обсерваторія кілька разів змінювала адресу та керівників. І от у 1950 обрали місце для заміської станції спостережень у Брюховичах. На сьогодні саме вона є основним місцем спостережень і фактичним нащадком єзуїтської обсерваторії. Тут стоять сучасні телескопи, з якими вчені спостерігають Сонце, зірки та штучні супутники Землі.

Адреса станції – вулиця Нова, 7 у Брюховичах. Тут проводять вечірні екскурсії для організованих груп від 10 до 15 людей за умови безхмарного неба, звісно, після заходу сонця та тільки за попередньою домовленістю. Тривалість екскурсії – десь година, вартість – приблизно сто гривень, як зазначено на порталі astro.lnu.edu.ua. Там само вказані й контакти організаторів.

Гості оглядають будівлю обсерваторії, дізнаються про її історію, вивчають астрономічні прилади та спостерігають у телескоп зоряне небо. Побачити можна поверхню Місяця, кільця Сатурна, Юпітер, Марс, зіркові скупчення та галактику Туманність Андромеди. Іноді у відгуках люди пишуть, що їм давали навіть потримати у руках справжній метеорит.

