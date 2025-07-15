Одна з таких вершин, яка варта уваги завдяки своїй історії, – це гора Лисина Космацька, пише 24 Канал. Ця гора розташована у масиві Покутсько-Буковинські Карпати.

Дивіться також Чому заборонено купатися в озері Несамовите

Чим відома гора Лисина Космацька?

Ця вершина у Карпатах відома завдяки давньому язичницькому капищі (за іншими даними давньої обсерваторії), яке розташовується на південь від найвищої точки вершини.

Існує версія, що завдяки святилищу прадавні люди вели спостереження за сонцем та іншими небесними тілами.

На горі добре збереглися астрономічні артефакти: тунель, яма і плита з виїмками та поперечними карбами. Саме за ними фіксували положення сходу й заходу сонця у дні літнього і зимового сонцестоянь, весняного і осіннього рівнодень відповідно.



Гора Лисина Космацька / Фото МапаКосів

На вершині гори є 12 чашоподібних заглиблень, які символізують 12 місяців, 12 знаків зодіаку, сонячний цикл.

Під горою є священні джерела та цілий комплекс священних каменів. Назва гори Лисина Космацька частково підтверджується зовнішнім виглядом, адже схил вершини вкритий кам'яними розсипами.

Верхні плити на горі утворюють тунель завдовжки 6 метрів, а його висота із західної сторони становить 1,2 метра.

Який маршрут на гору?

Гора розташована на межі Надвірнянського та Косівського районів Івано-Франківської області, на південний захід від села Космач. Обидва маршрути на вершину розпочинаються у селі Космач.

Найбільш поширений маршрут підйому і точно маркований пролягає через присілок Медвежий, на гору Штевйора, далі на полонину Ледескул космацький і потім на Лисину.

Загальна відстань маршруту складає 17,5 кілометра, який можна подолати за 8 годин. Цей одноденний маршрут без ночівлі не є легким, однак підійде для початківців.

Гора Лисина Космацька на карті