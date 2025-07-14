Влітку чимало людей навіть купаються в озері, хоча це заборонено, пише 24 Канал. Причин, чому не можна купатися в Несамовитому, існує відразу кілька.

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Чому не можна купатися в озері Несамовите?

Озеро Несамовите, що має льодовикове походження, є особливою цінністю Карпатського національного природного парку. Через недбалих мандрівників стан водойми погіршується.

Озеро страждає від забруднення, зокрема сміття і відходів, які люди кидають у воду та по периметру. Водойма може продовжити деградувати та зникнути, якщо люди ігноруватимуть екологічні вимоги.

Купання та інша діяльність людей порушує природний баланс водойми, що негативно впливає на місцеву флору і фауну.



Озеро Несамовите / Фото karpaty.love

Біля озера є інформаційний щит з повідомленням про унікальність водойми, в якому мовиться, що купатися у Несамовитому заборонено. Однак періодично такі щити знищують туристи, використовуючи їх для розведення вогню.

Озеро Несамовите входить до заповідної зони, оскільки розташоване в межах Карпатського національного природного парку. У межах територій природно-заповідного фонду, відповідно до законодавства України, забороняється будь-яка діяльність, що може завдати шкоди природним комплексам.

Відповідно купатися в Несамовитому, як і в інших гірських озерах, – заборонено.

Окрім того, купання у Несамовитому небезпечне для здоров'я людей, оскільки вода зазвичай прохолодна. Саме тому перебування у воді може бути небезпечним для здоров'я.