В озері Синевир кришталево чиста вода, але купатися у водоймі – заборонено. Чому не можна купатися в озері Синевир – розповідає 24 Канал.

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В озері Синевир заборонено купатися

Існує відразу кілька причин, чому людям заборонено купатися в озері Синевир.

По-перше, озеро Синевир розташовується на території Національного природного парку "Синевир". Це охоронна зона, яка має заповідний статус, а тому відповідно до правил парку, купання, риболовля, миття посуду, використання хімії у воді заборонені.

Схожі правила стосуються інших озер Карпат, де купатися також заборонено.

По-друге – Синевир включено до списку Рамсарської конвенції як водно-болотне угіддя міжнародного значення. Озеро має надзвичайну екологічну цінність. Будь-яке втручання у його природні процеси може мати негативні наслідки для біорізноманіття.



Оглядовий майданчик на березі озера Синевир / Фото Вікіпедія

Третя причина, чому в озері не можна купатися, стосується безпеки людей. Купання в озері Синевир небезпечне, оскільки температура води навіть у розпал літа не перевищує 13 градусів. Також озеро досить глибоке – близько 22 метрів.

Через крижану воду існує ризик переохолодження, судом та утоплення. Також у воді можуть утворюватись підводні вири.

Четверта причина полягає у тому, що Синевир – це унікальне озеро, а тому місія людей зберегти його первозданність. Втручання людини може порушити екосистему озера.

У Синевирі водяться форель, раки, інші чутливі до забруднення види. Креми для тіла, миючі засоби або просто контакт людини з водою можуть порушити екологічну рівновагу.

За порушення заборони на купання в озері Синевир порушникам загрожує штраф від 510 до 1 700 гривень.