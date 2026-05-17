Чому гаджети у літаку під таким суворим контролем і що важливо знати пасажирам

Перевезення електронних пристроїв під час авіаперельотів вимагає особливої уваги через наявність літієвих акумуляторів, які класифікуються як небезпечний вантаж. Саме тому авіакомпанії встановлюють чіткі правила, щоб забезпечити безпеку пасажирів та безперебійний переліт.

Яку техніку можна брати у літак та де її зберігати?

До польоту дозволено брати мобільні телефони, ноутбуки, планшети, бездротові навушники та інші гаджети, розповідає Finnair. Водночас важливо пам'ятати: усі пристрої з літієвими батареями, а також павербанки та запасні акумулятори, обов'язково перевозяться у ручній поклажі. У зареєстрованому багажі їх залишати не можна. Якщо ручну поклажу доводиться здавати біля гейту, потрібно заздалегідь переконатися, що всі батареї та зарядні пристрої вилучені.

Які основні правила безпеки під час польоту варто знати?

Перед вильотом рекомендується перевірити стан усіх пристроїв, адже вони мають бути справними та без пошкоджень. Пошкоджені акумулятори можуть перегріватися, тому їх заборонено брати на борт. Під час польоту заборонено використовувати павербанки для зарядки пристроїв або підключати їх до розеток літака. Тому всі гаджети варто зарядити заздалегідь.

Як правильно пакувати техніку?

Електронні пристрої слід вимикати на час перельоту та захищати від випадкових увімкнень. Рекомендується пакувати їх у чохли або м'які футляри, щоб уникнути пошкоджень під час тиску чи ударів. Важливо також, щоб батареї не контактували з металевими предметами або іншими акумуляторами, а поруч не було легкозаймистих речовин.

Також ми вже детально розповідали про правила перевезення павербанків у літаках, адже у 2026 році авіаційні вимоги були додатково уточнені через ризики, пов'язані з літієвими акумуляторами. Основне правило залишається незмінним: павербанки дозволено перевозити лише у ручній поклажі, а не у зареєстрованому багажі. При цьому ключовим критерієм є їх ємність, яка вимірюється у ват-годинах:

До 100 Ват на годину – дозволено перевозити без обмежень у ручній поклажі;

– дозволено перевозити без обмежень у ручній поклажі; Від 100 до 160 Ват на годину – перевезення можливе лише за правилами конкретної авіакомпанії та часто потребує попереднього погодження;

– перевезення можливе лише за правилами конкретної авіакомпанії та часто потребує попереднього погодження; Понад 160 Ват на годину – повністю заборонено до перевезення на борту літака.

Які ще поради будуть корисні туристам?

Раз ми вже торкнулися теми авіаперельотів, варто згадати ще одну цікаву деталь, яку пасажири часто помічають під час нічних рейсів, а саме, чому під час зльоту та посадки вночі у літаку приглушують світло? Це роблять з міркувань безпеки. У разі аварійної ситуації або необхідності екстреної евакуації пасажири вже адаптовані до темряви, що дозволяє швидше орієнтуватися в салоні та легше знаходити виходи, зокрема завдяки підлоговим світловим маркерам.

Крім того, різка зміна освітлення може тимчасово засліпити очі після яскравого світла або темряви за вікном. Плавне затемнення допомагає зору поступово адаптуватися та зменшує дискомфорт для пасажирів.