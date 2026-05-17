Перевозка электронных устройств во время авиаперелетов требует особого внимания из-за наличия литиевых аккумуляторов, которые классифицируются как опасный груз. Именно поэтому авиакомпании устанавливают четкие правила, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и бесперебойный перелет.

Какую технику можно брать в самолет и где ее хранить?

В полет разрешено брать мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, беспроводные наушники и другие гаджеты, рассказывает Finnair. В то же время важно помнить: все устройства с литиевыми батареями, а также павербанки и запасные аккумуляторы, обязательно перевозятся в ручной клади. В зарегистрированном багаже их оставлять нельзя. Если ручную кладь приходится сдавать у гейта, нужно заранее убедиться, что все батареи и зарядные устройства изъяты.

Технику можно хранить только в ручной клади / фото Canva

Какие основные правила безопасности во время полета стоит знать?

Перед вылетом рекомендуется проверить состояние всех устройств, ведь они должны быть исправными и без повреждений. Поврежденные аккумуляторы могут перегреваться, поэтому их запрещено брать на борт. Во время полета запрещено использовать павербанки для зарядки устройств или подключать их к розеткам самолета. Поэтому все гаджеты стоит зарядить заранее.

Как правильно паковать технику?

Электронные устройства следует выключать на время перелета и защищать от случайных включений. Рекомендуется паковать их в чехлы или мягкие футляры, чтобы избежать повреждений во время давления или ударов. Важно также, чтобы батареи не контактировали с металлическими предметами или другими аккумуляторами, а рядом не было легковоспламеняющихся веществ.

Также мы уже подробно рассказывали о правилах перевозки павербанков в самолетах, ведь в 2026 году авиационные требования были дополнительно уточнены из-за рисков, связанные с литиевыми аккумуляторами. Основное правило остается неизменным: павербанки разрешено перевозить только в ручной клади, а не в зарегистрированном багаже. При этом ключевым критерием является их емкость, которая измеряется в ватт-часах:

До 100 Ватт в час – разрешено перевозить без ограничений в ручной клади;

– разрешено перевозить без ограничений в ручной клади; От 100 до 160 Ватт в час – перевозка возможна только по правилам конкретной авиакомпании и часто требует предварительного согласования;

– перевозка возможна только по правилам конкретной авиакомпании и часто требует предварительного согласования; Свыше 160 Ватт в час – полностью запрещено к перевозке на борту самолета.

Какие еще советы будут полезны туристам?

Раз мы уже коснулись темы авиаперелетов, стоит упомянуть еще одну интересную деталь, которую пассажиры часто замечают во время ночных рейсов, а именно, почему во время взлета и посадки ночью в самолете приглушают свет? Это делают из соображений безопасности. В случае аварийной ситуации или необходимости экстренной эвакуации пассажиры уже адаптированы к темноте, что позволяет быстрее ориентироваться в салоне и легче находить выходы, в частности благодаря напольным световым маркерам.

Кроме того, резкая смена освещения может временно ослепить глаза после яркого света или темноты за окном. Плавное затемнение помогает зрению постепенно адаптироваться и уменьшает дискомфорт для пассажиров.