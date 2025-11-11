Якщо ви хочете стати свідком цього чарівного явища, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Коли та де можна побачити повне Сонячне затемнення у 2026 році?

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення – це одна з найвражаючих астрономічних подій десятиліття. Його шлях проляже через Північний Льодовитий океан, східну Гренландію, західну Ісландію та північну Іспанію.

Часткове Сонячне затемнення у 2025 в Твізелі (регіон Кентербері, Нова Зеландія) / фото Nzherald.co.nz

Іспанія: затемнення буде видно на Майорці, Менорці та Ібіці, де фаза повної темряви триватиме до двох хвилин. Найкращі умови для спостереження: на узбережжі Балеарського моря або в гірських районах на півночі країни, наприклад, поблизу міст Бургос і Сорія. В Іспанії вже готуються спеціальні тури, що поєднують спостереження за затемненням із відпочинком і лекціями астрономів.

Ісландія: максимальна фаза триватиме близько двох хвилин у затоці Брейдафьордур, між Вестфіордами та півостровом Снефеллснес. Туристи зможуть побачити затемнення з вершин льодовиків або приєднатися до піших турів уздовж чорних пляжів і вулканічних ландшафтів.

Гренландія: повна фаза затемнення триватиме понад дві хвилини на східному узбережжі. Найкращий спосіб побачити подію – це морські подорожі вздовж узбережжя, звідки відкриваються неймовірні краєвиди льодовиків і північних морів.

Обирайте місце з гарним горизонтом і відкритим простором, адже затемнення триває лише кілька хвилин, тож варто насолодитися ним на повну.

Як краще спланувати поїздку, щоб побачити Сонячне затемнення?

Якщо ви не любите самостійно планувати подорожі, можна скористатися готовими турами. Навіть для таких подій, як сонячне затемнення, існують спеціальні пропозиції, адже їх легко знайти на туристичних сайтах.

Як пише WanderYouWay, перед вибором туру чи гіда обов'язково ознайомтесь із відгуками: вони допоможуть зрозуміти, чого очікувати. Варто враховувати, що не всі коментарі об'єктивні, але загальна оцінка зазвичай показує рівень якості.

Якщо ж плануєте побачити сонячне затемнення самостійно, заздалегідь оберіть місце, де воно буде видно найкраще: відкриту місцевість із гарним горизонтом і мінімальним освітленням. Обов'язково перевірте прогноз погоди, щоб уникнути хмарності, і підготуйте спеціальні окуляри чи сонячний фільтр для безпечного спостереження.

Які поради варто знати під час подорожі?