Що варто знати туристу перед поїздкою до Шрі-Ланки?

1. Віза (ETA)

Перед поїздкою обов'язково оформіть туристичну візу ETA через офіційний сайт Шрі-Ланки. Процедура досить проста: заповнюєте онлайн-анкету, оплачуєте візовий збір (іноді для короткого перебування на 30 днів вона безкоштовна) і отримуєте підтвердження на електронну пошту. Це заощадить час і дозволить без проблем пройти прикордонний контроль.

2. Обмін валюти

Найзручніше мати при собі долари США з дому й обмінювати їх вже в аеропорту Шрі-Ланки. Курс практично не відрізняється від обміну в місті, тому це швидко і зручно. Також варто мати дрібні купюри для поїздок на таксі або тук-туку.

3. SIM-карта

Для інтернету та зв'язку купіть місцеву SIM-карту прямо в аеропорту. Налаштування займає лише кілька хвилин, а мережа покриває більшість острова. Це дозволить користуватися картами, дзвонити та замовляти послуги без зайвих проблем.

4. Транспорт

В Шрі-Ланці можна орендувати автомобіль, скутер або тук-тук. Останній варіант особливо популярний серед туристів, він дешевший і веселіший. Якщо плануєте керувати авто, потрібно отримати тимчасове водійське посвідчення для туристів, яке легко видають в аеропорту.

5. Одяг для спеки та вологості

Як пише Lonely Planet, Шрі-Ланка дуже гаряча та волога, особливо на південному узбережжі, де температура може досягати + 37 градусів з високою вологістю. Вдягайте легкі, дихаючі речі з натуральних тканин: сукні, шорти, лляні штани та капелюхи. Для поїздок у гірські міста, як Нувара Елія, візьміть светр і дощовик, адже там вечорами прохолодно і часто йде дощ.

