Что стоит знать туристу перед поездкой на Шри-Ланку?
1. Виза (ETA)
Перед поездкой обязательно оформите туристическую визу ETA через официальный сайт Шри-Ланки. Процедура достаточно проста: заполняете онлайн-анкету, оплачиваете визовый сбор (иногда для короткого пребывания на 30 дней она бесплатна) и получаете подтверждение на электронную почту. Это сэкономит время и позволит без проблем пройти пограничный контроль.
2. Обмен валюты
Удобнее всего иметь при себе доллары США из дома и обменивать их уже в аэропорту Шри-Ланки. Курс практически не отличается от обмена в городе, поэтому это быстро и удобно. Также стоит иметь мелкие купюры для поездок на такси или тук-туке.
3. SIM-карта
Для интернета и связи купите местную SIM-карту прямо в аэропорту. Настройка занимает всего несколько минут, а сеть покрывает большинство острова. Это позволит пользоваться картами, звонить и заказывать услуги без лишних проблем.
4. Транспорт
В Шри-Ланке можно арендовать автомобиль, скутер или тук-тук. Последний вариант особенно популярен среди туристов, он дешевле и веселее. Если планируете управлять авто, нужно получить временное водительское удостоверение для туристов, которое легко выдают в аэропорту.
5. Одежда для жары и влажности
Как пишет Lonely Planet, Шри-Ланка очень горячая и влажная, особенно на южном побережье, где температура может достигать + 37 градусов с высокой влажностью. Надевайте легкие, дышащие вещи из натуральных тканей: платья, шорты, льняные брюки и шляпы. Для поездок в горные города, как Нувара Элия, возьмите свитер и дождевик, ведь там по вечерам прохладно и часто идет дождь.
