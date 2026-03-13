Уявіть світ задовго до появи людей і навіть динозаврів. Сьогодні на планеті все ще можна знайти місця, які збереглися з тих далеких часів. Одним із таких унікальних свідків давньої історії Землі є печери, що сформувалися сотні мільйонів років тому, ще до епохи динозаврів, розповідає IFL Science.

Найстаріша печера у світі: як вона утворилися ще за сотні мільйонів років до динозаврів?

Печери Дженован в Австралії вважаються одними з найдавніших у світі. Їхній вік оцінюють приблизно у 340 мільйонів років – це означає, що вони сформувалися задовго до появи динозаврів на Землі. За словами дослідників, навіть за геологічними мірками це надзвичайно давня структура, яка виникла ще тоді, коли більшість материків були частиною суперконтиненту Гондвана.



Як виглядають печери / фото Visit NSW

Де саме вони розташовані?

Печери Дженован розташовані на сході Австралії, у штаті Новий Південний Уельс, неподалік Блакитних гір. Це великий підземний комплекс, який складається з численних залів і тунелів. Деякі з них містять підземні озера та річки, а потрапити до печер можна через понад 300 відомих входів.

Чому раніше вчені помилялися щодо їхнього віку?

Ще кілька десятиліть тому дослідники вважали, що печери відносно "молоді" і були утворені річками Блакитних гір значно пізніше. Однак у 2006 році геологи провели дослідження, яке кардинально змінило уявлення про їхній вік. Вони вирішили дослідити не самі камені, а мінерали глини, які накопичилися всередині печер.

Ці мінерали утворилися після того, як вулканічний попіл потрапив до печер сотні мільйонів років тому. Тому приблизний вік печер близько 340 мільйонів років. Геолог Сіднейського університету Армстронг Осборн зазначив, що навіть у геології це "надзвичайно довгий період часу".

Як змінювалися печери протягом часу?

Протягом мільйонів років печери поступово збільшувалися та ставали складнішими. Дослідження показало, що з часом вони були поховані під шарами Сіднейського басейну, де збереглися відкладення віком 303, 258 і 240 мільйонів років. Важливу роль у формуванні підземних проходів відіграла стародавня річка Дженован, якій понад 200 мільйонів років.

Як у печерах знайшли сліди морських істот?

На стінах печер дослідники виявили викопні рештки морських організмів: мушлі, корали та інші давні форми життя. Це дивує, адже печери розташовані більш ніж за 100 кілометрів від сучасного узбережжя. Вчені вважають, що колись ця територія була частиною морського рифу, де жили різні морські організми.

Печери Дженован / фото Jenolan Caves

Як дістатися до печер?

Як пише Visitnsw.com, печери Дженован розташовані приблизно за три години їзди від Сіднея. Дорога до них пролягає через звивисті гірські маршрути та проходить через місто Катумба у регіоні Блакитних гір. Дістатися до печер можна у складі організованих екскурсій із Блакитних гір. Для повернення або перевезення туристи можуть скористатися спеціальними трансферами.

