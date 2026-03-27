30 хвилин від Львова – і ви опиняєтесь у справжньому палаці Бріджертонів
- Палац Бруницьких у селищі Любінь Великий, неподалік Львова, вражає своєю архітектурою в стилі необароко та багатим історичним минулим.
- Палац був відреставрований у 2006 – 2007 роках завдяки фінансовій підтримці швейцарського благодійника Роберта Готса.
Якщо хочеться втекти від міської метушні та опинитися серед історії й краси, варто завітати до Великого Любеня. Лише за 30 кілометрів від Львова прихований один із найцікавіших палаців Львівщини – палац Бруницьких.
Після виходу 4 сезону серіалу "Бріджертони", всі надихнулися атмосферою палаців і світського життя. З посиланням на пост olya__d, ми хочемо розповісти про неймовірну локацію неподалік Львова, яка подарує відчуття тієї самої розкоші та елегантності. І саме зараз, коли вже настала весна, місцевість ідеально підходить для фотосесій або просто прогулянок на свіжому повітрі.
Де біля Львова відвідати палац з атмосферою Бріджертонів?
Недалеко від Львова розташоване селище Любінь Великий, багате на пам'ятки та неймовірну атмосферу минулого. Тут можна побачити старі храми, але найцікавішим є один із найвражаючих палаців Львівщини – палац Бруницьких.
Як виглядає палац: дивитись відео
У другій половині 19 століття палац перейшов у власність барона Костянтина Бруницького, а архітектор Ян Шульц у 1909 – 1910 роках зробив перебудову, завдяки якій палац отримав сучасний вигляд у стилі необароко, розповідає Photo.lviv.in.ua. Серед декоративних деталей збереглися герби Бруницьких і Шимановських, а парк навколо закладено ще у 17 столітті, з рідкісними деревами: платанами, ялинами та тополями.
Інтер'єри до наших днів не дійшли у первісному вигляді, проте палац славився меблями у стилі Людовика XV, венеціанським жирандолем та бібліотекою з понад тисячею томів різними мовами. Після занепаду у 2000-х завдяки фінансовій підтримці швейцарського благодійника Роберта Готса палац відреставрували у 2006 – 2007 роках.
Від Львова до Великого Любеня їхати близько 30 кілометрів. Найзручніше дістатися туди автомобілем або рейсовим автобусом у напрямку Городка.
Які ще локації Львівської області варто побачити?
Нещодавно ми розповідали, куди поїхати відпочити на Львівщині. Однією з локацій є оглядовий майданчик у селі Рибник. Це мальовниче місце, з якого можна побачити звивисте русло річки Стрий та неймовірні краєвиди гір. Щоб на довше затриматися у цій місцевості, можна організувати пікнік.
Або ж, куди поїхати у гори у Львівській області. Наприклад, є гора Магура – 1362,7 метра. Вона розташована на межі Стрийського району Львівської області та Долинського району Івано-Франківської області.
Часті питання
Яка локація неподалік Львова може подарувати відчуття розкоші та елегантності, як у серіалі 'Бріджертони'?
Недалеко від Львова розташоване селище Любінь Великий, де можна відвідати палац Бруницьких – один з найвражаючих палаців Львівщини, що відчинив свої двері після реконструкції.
Які особливості палацу Бруницьких роблять його цікавим для відвідувачів?
Палац Бруницьких відзначається відновленим інтер'єром, гарною територією та краєвидами на ставки. Він оповитий цікавими історіями та таємничими легендами, а вартість екскурсії становить 100 грн.
Як можна дістатися до палацу Бруницьких від Львова?
Від Львова до Великого Любеня, де розташований палац Бруницьких, їхати близько 30 кілометрів. Найзручніше дістатися туди автомобілем або рейсовим автобусом у напрямку Городка.