Забудьте про Тенеріфе: ці 3 острови Іспанії вражають природою та відсутністю туристів

Хочете спокійну відпустку, де не буде натовпів туристів, а лише природа, пляжі та море? Тоді ці 3 маловідомі острови Іспанії вже чекають на вас і вашу валізу.

Канарські острови вже десятиліттями залишаються одним із найулюбленіших напрямків для мандрівників, розповідає Express. Однак, останнім часом місцеві дедалі частіше виходять на протести, попереджаючи про наслідки надмірного туризму на популярних островах архіпелагу. Втім серед восьми островів архіпелагу є й менш відомі місця, де туризм ще не набув такого масштабу, але природна краса не поступається популярним курортам.

Дивіться також Рай або суцільний дощ: що відбувається на Шрі-Ланці протягом року

На яких островах Іспанії менше туристів, ніж на Тенеріфе чи Лансароте ?

Йдеться про Ла-Гомера, Ель-Ієрро та Ла-Пальма. Ла-Гомера – третій найменший із Канарських островів із населенням трохи понад 22 тисячі осіб. Його столицею є Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.

Острів Ла-Гомера: дивитись відео

Мандрівники часто обирають цей острів за спокійну атмосферу. На відміну від великих курортів із пакетними готелями та туристичними барами, тут можна знайти більш розслаблений ритм життя і незайману природу. Острів вулканічного походження пропонує безліч маршрутів для піших прогулянок і велоподорожей, а також приблизно 100 кілометрів узбережжя з ефектними пляжами чорного піску.

Особливою гордістю острова є величезні лаврові ліси, які збереглися ще з доісторичних часів, розповідає Traveltomtom. Вони входять до складу національного парку Гарахонай і були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній екосистемі та біорізноманіттю.

Як виглядає острів Ла-Пальма: дивитись відео

#WyspyKanaryjskie #CanaryIslands #Hiszpania #Spain ♬ dźwięk oryginalny - Apetyt na Podróż @apetytnapodroz La Palma (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania) to taka wyspa, która nie krzyczy „patrz na mnie”, tylko spokojnie robi swoje — i właśnie dlatego tak dobrze wchodzi pod skórę Jest bardzo różnorodna: wulkaniczne krajobrazy, góry, klify, zielone doliny i widoki, przy których co chwilę zatrzymujesz auto „na minutkę” (która kończy się sesją zdjęciową). A do tego dużo ciszy i natury — bez gigantycznych resortów i tłumów nastawionych na wygodę all inclusive. Jeśli lubisz aktywny wyjazd: trekking, road tripy, punkty widokowe, plaże bardziej dzikie niż hotelowe — La Palma to strzał w dziesiątkę. My wróciliśmy zauroczeni i z takim poczuciem, że to jest TOP z Wysp Kanaryjskich, który pokazuje inną stronę archipelagu. W kolejnym poście wrzucimy konkret: miejsca, które naprawdę warto zobaczyć na La Palmie Ten punkt widokowy sprawił, że opadła nam szczęka - coś niesamowitego, genialnego, nie z tej Ziemii (a jednak!) #LaPalma

Дивіться також "Нова Майорка", де ціни у 2 рази нижче: який напрямок набирає популярності серед туристів

Ла-Пальма – це п'ятий за величиною острів архіпелагу з населенням близько 84 тисяч людей. Тут можна побачити вражаючі вулканічні пейзажі, густі ліси, незвичайні пляжі та одне з найчистіших зоряних небес у світі. Острів активно розвиває туризм, роблячи ставку на природну красу та екологічність, що створює атмосферу безпечного й комфортного відпочинку.

Відпочинок на Ель-Ієрро / фото TripAdvisor

Ель-Ієрро, відомий як "Острів меридіана", є найпівденно-західнішим островом архіпелагу та другим найменшим за розміром. Тут проживає близько 11 тисяч людей. Місце особливо популярне серед любителів дайвінгу, а також відоме прагненням до енергетичної незалежності завдяки відновлюваним джерелам енергії. Туристів, які сюди приїжджають, чекають піші походи, занурення під воду та гастрономічні відкриття. На острові є чимало якісних ресторанів із місцевою кухнею.

Які ще локації Іспанії варті уваги туристів?