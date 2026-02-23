Забудьте о Тенерифе: эти 3 острова Испании поражают природой и отсутствием туристов

Хотите спокойный отпуск, где не будет толп туристов, а только природа, пляжи и море? Тогда эти 3 малоизвестных острова Испании уже ждут вас и ваш чемодан.

Канарские острова уже десятилетиями остаются одним из самых любимых направлений для путешественников, рассказывает Express. Однако, последнее время местные все чаще выходят на протесты, предупреждая о последствиях чрезмерного туризма на популярных островах архипелага. Впрочем среди восьми островов архипелага есть и менее известные места, где туризм еще не приобрел такого масштаба, но природная красота не уступает популярным курортам.

На каких островах Испании меньше туристов, чем на Тенерифе или Лансароте ?

Речь идет о Ла-Гомера, Эль-Иерро и Ла-Пальма. Ла-Гомера – третий самый маленький из Канарских островов с населением чуть более 22 тысяч человек. Его столицей является Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.

Путешественники часто выбирают этот остров за спокойную атмосферу. В отличие от крупных курортов с пакетными отелями и туристическими барами, здесь можно найти более расслабленный ритм жизни и нетронутую природу. Остров вулканического происхождения предлагает множество маршрутов для пеших прогулок и велопутешествий, а также примерно 100 километров побережья с эффектными пляжами черного песка.

Особой гордостью острова являются огромные лавровые леса, которые сохранились еще с доисторических времен, рассказывает Traveltomtom. Они входят в состав национального парка Гарахонай и были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной экосистеме и биоразнообразию.

Ла-Пальма – это пятый по величине остров архипелага с населением около 84 тысяч человек. Здесь можно увидеть впечатляющие вулканические пейзажи, густые леса, необычные пляжи и одно из самых чистых звездных небес в мире. Остров активно развивает туризм, делая ставку на природную красоту и экологичность, что создает атмосферу безопасного и комфортного отдыха.

Отдых на Эль-Иерро / фото TripAdvisor

Эль-Иерро, известный как "Остров меридиана", является самым юго-западным островом архипелага и вторым самым маленьким по размеру. Здесь проживает около 11 тысяч человек. Место особенно популярно среди любителей дайвинга, а также известно стремлением к энергетической независимости благодаря возобновляемым источникам энергии. Туристов, которые сюда приезжают, ждут пешие походы, погружения под воду и гастрономические открытия. На острове есть немало качественных ресторанов с местной кухней.

