Забудьте о Тенерифе: эти 3 острова Испании поражают природой и отсутствием туристов
- Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-Иерро являются менее известными среди Канарских островов, где туризм еще не развит в больших масштабах.
- Ла-Гомера известна своими лавровыми лесами, Ла-Пальма имеет впечатляющие вулканические пейзажи, а Эль-Иерро привлекает любителей дайвинга и стремится к энергетической независимости.
Хотите спокойный отпуск, где не будет толп туристов, а только природа, пляжи и море? Тогда эти 3 малоизвестных острова Испании уже ждут вас и ваш чемодан.
Канарские острова уже десятилетиями остаются одним из самых любимых направлений для путешественников, рассказывает Express. Однако, последнее время местные все чаще выходят на протесты, предупреждая о последствиях чрезмерного туризма на популярных островах архипелага. Впрочем среди восьми островов архипелага есть и менее известные места, где туризм еще не приобрел такого масштаба, но природная красота не уступает популярным курортам.
На каких островах Испании меньше туристов, чем на Тенерифе или Лансароте ?
Речь идет о Ла-Гомера, Эль-Иерро и Ла-Пальма. Ла-Гомера – третий самый маленький из Канарских островов с населением чуть более 22 тысяч человек. Его столицей является Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.
Остров Ла-Гомера: смотреть видео
Путешественники часто выбирают этот остров за спокойную атмосферу. В отличие от крупных курортов с пакетными отелями и туристическими барами, здесь можно найти более расслабленный ритм жизни и нетронутую природу. Остров вулканического происхождения предлагает множество маршрутов для пеших прогулок и велопутешествий, а также примерно 100 километров побережья с эффектными пляжами черного песка.
Особой гордостью острова являются огромные лавровые леса, которые сохранились еще с доисторических времен, рассказывает Traveltomtom. Они входят в состав национального парка Гарахонай и были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной экосистеме и биоразнообразию.
Как выглядит остров Ла-Пальма: смотреть видео
Ла-Пальма – это пятый по величине остров архипелага с населением около 84 тысяч человек. Здесь можно увидеть впечатляющие вулканические пейзажи, густые леса, необычные пляжи и одно из самых чистых звездных небес в мире. Остров активно развивает туризм, делая ставку на природную красоту и экологичность, что создает атмосферу безопасного и комфортного отдыха.
Эль-Иерро, известный как "Остров меридиана", является самым юго-западным островом архипелага и вторым самым маленьким по размеру. Здесь проживает около 11 тысяч человек. Место особенно популярно среди любителей дайвинга, а также известно стремлением к энергетической независимости благодаря возобновляемым источникам энергии. Туристов, которые сюда приезжают, ждут пешие походы, погружения под воду и гастрономические открытия. На острове есть немало качественных ресторанов с местной кухней.
Какие еще локации Испании достойны внимания туристов?
Узнайте о 5 самых красивых мест Испании, о которых вы даже не слышали. Например, El Canon Rojo – это природный каньон с красными скалистыми стенами, который расположен возле города Теруэль. Это место напоминает американский Гранд Каньон, и при этом здесь совсем нет туристов.
Или же, где в Испании идеальная погода почти круглый год. Речь идет об Альмерии, расположенной в автономном сообществе Андалусия. Согласно последним исследованиям, Альмерия заняла первое место среди испанских городов. Она набрала 92,17 балла, опередив все остальные локации.
Частые вопросы
