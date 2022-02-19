Одна з країн Близького Сходу повністю скасувала обмеження для туристів

З 20 лютого 2022 року в'їхати до країни можуть усі – навіть нещеплені туристи. Вакцинація більше не є обов'язковим пунктом для відвідування Бахрейну.

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Починаючи з неділі, 20 лютого 2022 року:

Усім пасажирам, які прибувають до Королівства Бахрейн, не потрібно здавати ПЛР-тест в аеропорті країни. Для іноземних туристів скасований 7-денний карантин.

Водночас уряд країни просить туристів продовжувати дотримуватися загальних правил безпеки: носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та мінімізувати фізичний контакт.

Як відбувалося скасування обмежень

Зазначається, що обмеження знімали у кілька етапів. Щойно кордони відкрилися, в'їзд був можливий виключно для щеплених не менше ніж за 14 днів до прибуття у країну туристів. Впродовж усього відпочинку, вони були змушені здавати додаткові ПЛР-тести.

З 9 січня 2022 року для щеплених, а також іноземців, які перехворіли, потрібен був лише один тест по прильоту. З 4 лютого було скасовано вимогу про пред'явлення негативного ПЛР-тесту перед посадкою в літак. Й насамкінець, зараз влада країни скасувала карантин для іноземців, у яких немає свідоцтва про щеплення або перенесене COVID-19.

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