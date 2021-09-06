Нові літаки Lufthansa: авіакомпанія показала, який вигляд має салон Airspace Cabin

Німецька авіакомпанія Lufthansa поповнила свій флот літаком Airbus A321neo. Його салон створений за новою концепцією Airspace Cabin.

Перший політ на цьому літаку здійснили 4 вересня. Який вигляд мають салони – дивіться далі!

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Як відомо, концепція буде використовуватися на нових літаках сімейства Airbus A320, які надходитимуть в розпорядження Lufthansa і її дочірніх підприємств – Swiss, Brussels Airlines і Eurowings, які літають і в Україну.

Нові салони Lufthansa: що особливого

Головна особливість – полиці для ручної поклажі збільшені на 40%. За заявою авіакомпанії, це дозволить розміщувати валізи пасажирів вертикально, так число предметів на полицях можна збільшити на 60%.

Також зміна розміру усуне проблему нестачі місця для ручної поклажі – пасажирам не потрібно буде здавати речі в багаж на борту літака або розміщувати їх на полицях в іншій частині салону.



Збільшені полиці для ручної поклажі в салоні Airspace Cabin на Airbus A321neo / Фото Lufthansa

Не менш особливим в новому інтер'єрі є світлодіодне підсвічування Human Centric Lighting, яка висвітлює салон теплим червоним або холодним синім світлом, а також допускає освітлення перехідними тонами.

В Lufthansa заявили, що в залежності від того, виконується політ вдень або вночі, освітлення в літаку відповідає біоритмам людини.



Який вигляд має новий салон літаків Lufthansa / Фото Lufthansa

Крім того, в Airspace Cabin переробили планування вбиральні – вона не така тісна, як на інших сучасних авіалайнерах. Таке рішення дозволить використовувати її людям з обмеженою мобільністю.

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