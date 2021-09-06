Нові літаки Lufthansa: авіакомпанія показала, який вигляд має салон Airspace Cabin
Джерело:avianews.com
Німецька авіакомпанія Lufthansa поповнила свій флот літаком Airbus A321neo. Його салон створений за новою концепцією Airspace Cabin.
Перший політ на цьому літаку здійснили 4 вересня. Який вигляд мають салони – дивіться далі!
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Як відомо, концепція буде використовуватися на нових літаках сімейства Airbus A320, які надходитимуть в розпорядження Lufthansa і її дочірніх підприємств – Swiss, Brussels Airlines і Eurowings, які літають і в Україну.
Нові салони Lufthansa: що особливого
Головна особливість – полиці для ручної поклажі збільшені на 40%. За заявою авіакомпанії, це дозволить розміщувати валізи пасажирів вертикально, так число предметів на полицях можна збільшити на 60%.
Також зміна розміру усуне проблему нестачі місця для ручної поклажі – пасажирам не потрібно буде здавати речі в багаж на борту літака або розміщувати їх на полицях в іншій частині салону.
Збільшені полиці для ручної поклажі в салоні Airspace Cabin на Airbus A321neo / Фото Lufthansa
Не менш особливим в новому інтер'єрі є світлодіодне підсвічування Human Centric Lighting, яка висвітлює салон теплим червоним або холодним синім світлом, а також допускає освітлення перехідними тонами.
В Lufthansa заявили, що в залежності від того, виконується політ вдень або вночі, освітлення в літаку відповідає біоритмам людини.
Який вигляд має новий салон літаків Lufthansa / Фото Lufthansa
Крім того, в Airspace Cabin переробили планування вбиральні – вона не така тісна, як на інших сучасних авіалайнерах. Таке рішення дозволить використовувати її людям з обмеженою мобільністю.
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