Відтепер у Словаччині, щоб не порушувати закон, дозволено рухатися лише зі швидкістю до 6 кілометрів на годину. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на Politico.

Що відомо за новий закон для пішоходів у Словаччині?

Словацький парламент у вівторок ухвалив поправку до закону про дорожній рух, яка встановлює максимально допустиму швидкість на тротуарах у міських районах на рівні 6 кілометрів на годину. Нове обмеження поширюється на пішоходів, велосипедистів, ролерів, а також водіїв скутерів та електросамокатів і покликане зменшити кількість частих зіткнень.

Поправка також має на меті допомогти об'єктивно визначати порушення швидкісного режиму на тротуарах. Закон набере чинності 1 січня 2026 року, проте деталі його застосування наразі не оприлюднені. Для порівняння, середня швидкість ходьби людини становить 4 – 5 кілометрів на годину, а темп 6,4 кілометра на годину вважається помірним для фізично активної людини.

Якщо ми хочемо менше зіткнень, нам потрібно більше безпечних велосипедних доріжок, а не абсурдних обмежень, яких фізично неможливо дотримуватися. При згаданій швидкості велосипедист навряд чи може тримати рівновагу,

– коментує Мартін Пекар з опозиційної ліберальної партії Прогресивна Словаччина.

Поправка викликала хвилю жартів у соцмережах, і деякі користувачі обговорюють, чи можна буде штрафувати людей, які біжать, щоб встигнути на автобус.

Про які правила повинен пам'ятати пішохід?

Як пише MobilityTransport, є декілька основних правил, про які забувають пішоходи під час руху. Давайте, ми вам про них нагадаємо:

1. Використання тротуарів та узбіч

Пішоходи повинні користуватися тротуарами або узбіччями, якщо вони є. Якщо це неможливо або створює незручності, дозволено рухатися по проїжджій частині.

2. Виключення для громіздких предметів та груп пішоходів

Ті, хто штовхає або несе великі предмети, можуть користуватися проїжджою частиною, якщо це заважає іншим пішоходам. Групи пішоходів або процесії теж можуть рухатися проїжджою частиною.

3. Рух по проїжджій частині за відсутності тротуарів

Якщо тротуарів немає, пішоходи можуть йти по краю проїжджої частини або, за наявності велосипедної доріжки, використовувати її, не перешкоджаючи велосипедам і мопедам.

4. Рекомендації щодо напрямку руху

Пішоходи повинні йти проти руху транспорту, якщо це безпечно. Виняток – ті, хто штовхає велосипед чи мопед, або групи пішоходів, які йдуть у процесії, вони рухаються за напрямком руху.

5. Рух уночі та за поганої видимості

Пішоходи повинні рухатися в один ряд, якщо це можливо, особливо вночі або коли видимість обмежена, щоб не створювати перешкод для транспорту.

6. Перетин проїжджої частини

Пішоходи повинні переконатися, що це безпечно, і за можливості користуватися пішохідними переходами. На переходах із світлофорами чи регулюванням потрібно дотримуватися сигналів.

7. Перетин у невстановлених місцях

Якщо перетин відбувається поза пішохідним переходом, пішоходи повинні переконатися, що не заважають руху транспорту, і після початку переходу не зволікати та не зупинятися без потреби.

