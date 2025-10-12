Тому експертка з подорожей Шарлотта Марацина поділилася 3 важливими порадами щодо підтримання фізичної форми під час відпустки. Про них пише 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Читайте також Таємницю "бюджетності" розкрито: це найкращий день тижня для бронювання відпустки

Як залишатися у формі під час подорожей?

Намагаючись підтримувати свій фітнес-режим під час подорожей, Шарлотта вивчила інноваційні та нетрадиційні методи, щоб інтегрувати тренування у свою відпустку.

Раніше я думала, що єдиний спосіб потренуватися – це піти до переповненого спортзалу готелю, але відтоді, як я почала свою місію, я відкрила для себе безліч інших способів підтримувати форму в метушливих днях подорожей,

– додала Шарлотта.

Візьміть участь у традиційних заняттях спортом

Експертка рекомендує провести ретельне дослідження щодо фізичних активностей, які зазвичай асоціюються з місцями призначення. Наприклад, тим, хто подорожує до Відня, рекомендується взяти участь в уроках віденського вальсу, тоді як відвідувачі Японії можуть спробувати свої сили в боротьбі сумо, а в Індії – попрактикувати йогу.

Шукайте разові заняття та заходи

Шарлотта підкреслила, що багато міст по всьому світу підвищують свою привабливість під час пікових туристичних сезонів, пропонуючи унікальні разові заняття – від сап-йоги до бігу підтюпцем. Ці заходи часто організовують місцеві господарі, а заклади розміщення, такі як хостели та готелі, часто беруть у них участь.



Як залишатися у формі під час подорожей / Фото Unsplash

Щоб знайти ці події, варто використовувати спеціалізовані додатки на кшталт Eventbrite та Meetup, а також стежити за рекламними стендами в кафе та ресторанах, які анонсують заходи.

Відмовтеся від громадського транспорту і відвідуйте місцеві спортзали

Щоб заохотити туристів підтримувати свою фізичну форму під час подорожей за кордон, експертка рекомендує обирати піші або велосипедні прогулянки замість того, щоб покладатися на громадський транспорт або Uber.

Крім того, за словами Шарлотти, варто скористатися безплатними пробними тренуваннями, які пропонують місцеві тренажерні зали в місцях подорожей.

Чи пристойно брати одну порцію на двох у різних країнах?