Лінда Рейнольдс з Personal Travel Agents поділилася порадами для туристів, які сподіваються забронювати вдалу мандрівку, при цьому заощадивши кошти. Про це пише 24 Канал.

Який день найкращий для бронювання відпустки?

Багато туристів зазвичай присвячують свої вихідні дослідженню варіантів відпочинку. Однак до вівторка популярні готелі можуть вже заповнити всі наявні номери, а також знизити ціни, щоб залучити клієнтів на менш популярні дати. Ця тенденція позиціонує вівторок як один з найбільш вигідних днів для мандрівників, щоб забезпечити собі житло.

Щодо того, коли насправді варто вирушити в подорож, Лінда розповіла, що з неділі по четвер часто дешевше, ніж перебування на вихідних.

Недільні вечори в містах зазвичай дешевші, ніж п'ятничні чи суботні, оскільки попит на відпочинок падає після вихідних… У сільській місцевості, зокрема прибережних районах, середина тижня – з понеділка по четвер – часто дешевша, ніж вихідні,

– заявила вона The Guardian.

Експертка також радить мандрівникам бронювати житло заздалегідь, щоб отримати більш вигідні ціни, які часто доступні через готельні мережі, такі як Travelodge та Premier Inn.

Крім того, вирішальну роль у плануванні подорожі відіграє і місце розташування. Ті, хто обирає відпочинок у місті, можуть розглянути варіанти житла, які розташовані трохи далі від центру.

Як безплатно відвідувати музеї та інші пам'ятки?