Щоб уникнути потенційних культурних непорозумінь, мандрівникам важливо ознайомитися з основними практиками харчування. Так, користувачі Reddit розгорнули дискусію про те, чи є ознакою поганого тону брати одну порцію на двох у ресторанах різних країн, передає 24 Канал.

Читайте також Не судіть суворо, – блогерка поділилася хитрим трюком, як "безплатно" скористатись мінібаром

Чи пристойно брати одну порцію на двох у різних країнах?

Більшість користувачів погодилися, що для Європи та США це є абсолютно нормальним.

Ми з дівчиною мало їмо і вважаємо за краще їсти часто. Зазвичай ми любимо розділити закуску, основну страву і потім, якщо все ще голодні, десерт,

– написав автор обговорення з ніком afghanpikachu.

Проте в деяких місцях Європи з цим усе ж таки можуть бути проблеми, зокрема, якщо йдеться про якісь дорогі або популярні місця. Заклади з обмеженою кількістю посадкових місць часто вважають неввічливим, коли відвідувачі замовляють одну страву для спільного споживання.

А в Японії культурний підхід до спільного споживання їжі зовсім інший. Нещодавній інцидент підкреслив це, коли парі було відмовлено у вході до стейк-хаусу після того, як дівчина замовила основну страву для себе, а її партнер – ні.

Спочатку ми замовили йому суші, а потім я хотіла стейк. Ми замовили стейк і два келихи вина, але йому сказали, що він повинен почекати зовні, поки я буду їсти… Ми пішли і знайшли інший стейк-хаус, де це не було проблемою,

– зазначила вона.

В обговоренні кілька інших користувачів теж погодилися з тим, що в ресторанах Японії заведено, щоб кожен за столом отримував свою окрему страву.

Яка альтернатива?

Якщо ви хочете уникнути всього цього, то завжди можете вибрати ресторани, які пропонують тільки спільний прийом їжі. Він означає замовлення кількох невеликих страв та їхнє спільне використання.

В Іспанії такий стиль харчування відомий як тапас, а в Греції – як мезе, розповідають користувачі платформи Quora.

Де найвигідніше відпочивати на "все включено"?