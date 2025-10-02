Однак досвідчена туристка Кармен Робертс, яка розповідає про свої подорожі в особистому Instagram-блозі, поділилася хитрим трюком. Як уникнути переплат у мінібарі готелю, якщо все ж довелося взяти звідти щось, розповідає 24 Канал.
Як уникнути переплат у мінібарі готелю?
Робертс визнала, що під час перебування в готелі вона випила газовану воду з мінібару вартістю 12 доларів, а потім замінила її перед від'їздом.
Відео, яким поділилася блогерка, показує, що вона знайшла схожий напій у супермаркеті й поклала його назад у мінібар.
Не судіть суворо,
– написала вона.
Туристка висловила обурення з приводу того, що в мінібарах деяких готелів пляшка води може коштувати 12 доларів, тоді як у місцевому супермаркеті такий самий товар коштує лише 1 долар.
Туристична експертка також дала цінні поради для тих, хто хоче заощадити на їжі та напоях під час подорожі. Одна з ключових рекомендацій – не купувати бутельовану воду в туристичних місцях, де ціни можуть бути значно завищеними. Замість цього брати з собою багаторазову пляшку для води, оскільки в багатьох аеропортах, вокзалах і міських районах є доступ до безплатної фільтрованої води, про це пишуть і на Quora.
Крім того, варто консультуватися з місцевими жителями щодо закладів харчування, щоб не відвідувати дорогі ресторани-пастки для туристів. Ця стратегія не лише допомагає зменшити витрати, але й покращує загальний досвід подорожі, знайомлячи відвідувачів з автентичною місцевою кухнею.
Що треба знати про перебування в готелях?
