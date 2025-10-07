Чтобы избежать потенциальных культурных недоразумений, путешественникам важно ознакомиться с основными практиками питания. Так, пользователи Reddit развернули дискуссию о том, является ли признаком дурного тона брать одну порцию на двоих в ресторанах разных стран, передает 24 Канал.

Прилично ли брать одну порцию на двоих в разных странах?

Большинство пользователей согласились, что для Европы и США это абсолютно нормально.

Мы с девушкой мало едим и предпочитаем есть часто. Обычно мы любим разделить закуску, основное блюдо и потом, если все еще голодны, десерт,

– написал автор обсуждения с ником afghanpikachu.

Однако в некоторых местах Европы с этим все же могут быть проблемы, в частности, если речь идет о каких-то дорогих или популярных местах. Заведения с ограниченным количеством посадочных мест часто считают невежливым, когда посетители заказывают одно блюдо для совместного потребления.

А в Японии культурный подход к совместному потреблению пищи совсем другой. Недавний инцидент подчеркнул это, когда паре было отказано во входе в стейк-хаус после того, как девушка заказала основное блюдо для себя, а ее партнер – нет.

Сначала мы заказали ему суши, а потом я хотела стейк. Мы заказали стейк и два бокала вина, но ему сказали, что он должен подождать снаружи, пока я буду есть... Мы ушли и нашли другой стейк-хаус, где это не было проблемой,

– отметила она.

В обсуждении несколько других пользователей тоже согласились с тем, что в ресторанах Японии принято, чтобы каждый за столом получал свое отдельное блюдо.

Какая альтернатива?

Если вы хотите избежать всего этого, то всегда можете выбрать рестораны, которые предлагают только совместный прием пищи. Он означает заказ нескольких небольших блюд и их совместное использование.

В Испании такой стиль питания известен как тапас, а в Греции – как мезе, рассказывают пользователи платформы Quora.

