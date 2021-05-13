Німеччина відкривається для туристів: нові правила самоізоляції та здачі тестів

У Німеччині пом'якшили правила в'їзду для туристів. Тепер люди, які вже перехворіли коронавірусом, не мають йти на карантин та здавати тест.

Нові правила діятимуть з 13 травня. Виняток у цій категорії громадян становлять люди, які прибули з країн з високим рівнем зараження новими штамами коронавірусу.

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Такі особи мають як і раніше піти на обов'язковий карантин. Тест необхідно здати через 5 днів після приїзду.

Кому не треба здавати тест

Також самоізоляція та тест на коронавірус є необов'язковими для повністю вакцинованих людей. Однак препарат при цьому має бути визнаним в Євросоюзі.

Наразі у ЄС погодили 4 такі вакцини:

BioNTech / Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Звільняються від обов'язкового карантину також ті, хто прибув з регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за 7 останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення.

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З 19 травня туристи зможуть відвідувати Австрію. Однак для цього треба бути жителем країни Євросоюзу.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що вже влітку українці зможуть відвідувати країну, якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу.

На Кіпрі змінили правила в'їзду та перебування для туристів.

В Італії паспорти вакцинації люди отримають ще у травні. Влада країни закликала туристів бронювати місця на відпочинок.