Німеччина відкривається для туристів: нові правила самоізоляції та здачі тестів

У Німеччині пом'якшили правила в'їзду для туристів. Тепер люди, які вже перехворіли коронавірусом, не мають йти на карантин та здавати тест.
Нові правила діятимуть з 13 травня. Виняток у цій категорії громадян становлять люди, які прибули з країн з високим рівнем зараження новими штамами коронавірусу.
До теми Меркель сподівається, що невакциновані туристи зможуть провести канікули у Європі
Такі особи мають як і раніше піти на обов'язковий карантин. Тест необхідно здати через 5 днів після приїзду.
Кому не треба здавати тест
Також самоізоляція та тест на коронавірус є необов'язковими для повністю вакцинованих людей. Однак препарат при цьому має бути визнаним в Євросоюзі.
Наразі у ЄС погодили 4 такі вакцини:
- BioNTech / Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Звільняються від обов'язкового карантину також ті, хто прибув з регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за 7 останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення.Зверніть увагу! Раніше у ЄС заговорили про "паспорти вакцинації" для людей, які зможуть відвідувати європейські країни вже влітку 2021 року.
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- З 19 травня туристи зможуть відвідувати Австрію. Однак для цього треба бути жителем країни Євросоюзу.
- Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що вже влітку українці зможуть відвідувати країну, якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу.
- На Кіпрі змінили правила в'їзду та перебування для туристів.
- В Італії паспорти вакцинації люди отримають ще у травні. Влада країни закликала туристів бронювати місця на відпочинок.