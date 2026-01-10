Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про укуси павуків в Іспанії та чи варто хвилюватися мандрівникам?

Популярні курорти Іспанії застерігають туристів після серії загадкових укусів павуків, які в окремих випадках призводили до серйозних ускладнень – аж до загрози втрати кінцівок.

У різних регіонах країни кілька людей постраждали від укусів середземноморського скрипкового павука. Зокрема, у вересні 60-річну жінку в селищі s'Arenal d'en Castell на Менорці вкусили за руку. Кінцівка швидко набрякла та почала боліти, тож постраждала звернулася по медичну допомогу, запідозривши саме цей вид павука, повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Середземноморський скрипковий павук / фото Canva

Біолог Гіллем Понс зазначає, що отруйний павук є досить поширеним на Балеарських островах. Він закликає не зволікати й негайно звертатися до лікарів у разі підозри на укус. За його словами, подібні інциденти можуть трапитися будь-де: від автомобіля до пляжних стежок. Відомі випадки, коли туриста вкусили під час прогулянки в шльопанцях або навіть у ванній кімнаті громадської будівлі.

У 2024 році ще одна жінка, 32 років, зазнала серйозних уражень: отрута павука спричинила некроз тканин. В іншому випадку 19-річний турист із Вельсу після укусу в руку втратив два пальці. Ще одна постраждала ледь не позбулася ноги, однак лікарям вдалося врятувати кінцівку завдяки терміновому хірургічному втручанню.

Середземноморський скрипковий павук, якого також називають середземноморським відлюдником, має розмір від одного до двох сантиметрів і шість очей. Він не є агресивним і зазвичай кусає лише тоді, коли відчуває загрозу, наприклад, якщо його випадково притиснути.

Які ознаки укусу цього павука?

Отрута цього павука містить речовину сфінгомієліназу D, яка може викликати відмирання тканин. Серед симптомів: набряк, почервоніння, сильний біль, поява фіолетових або чорних уражень шкіри, а також лихоманка й озноб. Ознаки зазвичай проявляються через дві – вісім годин після укусу.

