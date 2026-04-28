Попри те, що значна частина італійського узбережжя зайнята приватними пляжними клубами, у країні досі залишилися місця, де можна безкоштовно відпочити біля моря серед природи. З посиланням на The Guardian розповідаємо про такі локації.

Які пляжі Італії варті уваги туристів та чому?

Рів'єра-дель-Конеро, регіон Марке

Це одна з найкрасивіших ділянок Адріатичного узбережжя, яка досі не постраждала від масового туризму. Узбережжя тут оточують високі вапнякові скелі, вкриті соснами, а вода має насичений бірюзовий відтінок. Особливо популярний пляж Сіроло – довга природна смуга гальки, до якої веде мальовнича стежка крізь дерева. Також варто відвідати затоку Портоново, де поєднуються ретро-пляжні клуби та великі безкоштовні зони для відпочинку.

Рів'єра-дель-Конеро, регіон Марке / фото Canva

Гаргано, Апулія

Півострів Гаргано на півночі Апулії часто залишається в тіні більш популярних курортів південного регіону, хоча саме тут можна знайти одні з найкрасивіших природних пляжів країни. Місцеве узбережжя славиться скелястими бухтами, морськими печерами та затишними затоками.

Один із найвідоміших пляжів – це Портогреко. Ще одна перлиною є Віньянотика – довгий гальковий пляж біля світлих вапнякових скель.

Понца, регіон Лаціо

Цей острів давно облюбували жителі Рима для літнього відпочинку. Понца приваблює кольоровими будинками біля порту, тихими бухтами та неймовірно чистим морем. Найдовший пляж острова – Фронтоне. Частина узбережжя тут зайнята клубами, але є й вільні зони для відпочинку. Деякі з найефектніших місць для купання доступні лише з води, зокрема знаменита бухта Chiaia di Luna, оточена високими помаранчевими скелями.



Понца, регіон Лаціо / фото Вікіпедії

Пантеллерія, Сицилія

Вулканічний острів Пантеллерія розташований ближче до Тунісу, ніж до Сицилії, тому має особливу атмосферу усамітнення. Тут немає традиційних піщаних пляжів – замість них чорні вулканічні скелі та природні платформи для купання. Популярна локація Балата-деї-Турчі – дика бухта серед каміння з чудовими умовами для підводного плавання.

Пантеллерія, Сицилія / фото Вікіпедії

Ельба, Тоскана

Острів Ельба відомий своєю довгою береговою лінією, що простягається майже на 150 кілометрів. Одна з найкращих локацій – Ніспорто. Це тиха затока, оточена сосновими пагорбами. Завдяки спокійній воді та пологому входу пляж чудово підходить для сімейного відпочинку.

Маремма, Тоскана

На півдні Тоскани розташований регіональний парк Маремма, де збереглася одна з найдикіших берегових ліній Італії. Тут немає готелів, барів чи рядів парасольок – лише довгі піщані пляжі, соснові ліси та природні дюни. Найзручніше дістатися до пляжу Марина-ді-Альберезе, але для більшої тиші туристи радять їхати далі до Коллелунго або діставатися туди велосипедом через парк.

Маремма, Тоскана / фото Getty

Коли найкраще відвідати Італію?

Враження від подорожі багато в чому залежать від сезону. Експерт із подорожей Рік Стівс пояснив, у які місяці країну найкраще відвідувати, а коли туристам варто бути готовими до спеки, натовпів або закритих курортів.

За словами фахівця, найвдалішими місяцями для подорожі до Італії є травень, червень, вересень і жовтень. Саме в цей час у країні встановлюється комфортна температура, а погода добре підходить як для екскурсій, так і для прогулянок містами.

Весна та рання осінь вважаються ідеальними сезонами для тих, хто хоче побачити Рим, Флоренцію, Венецію чи Неаполь без виснажливої літньої спеки. Водночас ці місяці також належать до найпопулярніших серед туристів, тому ціни на житло можуть бути вищими.

Чого чекати влітку?

У липні та серпні в Італії часто буває дуже спекотно, особливо на півдні країни. Температура може сягати понад + 30 градусів, що ускладнює екскурсії та довгі прогулянки. Серпень має ще одну особливість: саме тоді багато італійців вирушають у відпустки. Через це великі міста можуть ставати тихішими, а деякі заклади зачиняються. Натомість морські та гірські курорти в цей період переповнені відпочивальниками, а ціни на готелі зростають.

Як щодо подорожі у холодний сезон?

Листопад – квітень підходить тим, хто хоче уникнути натовпів і заощадити. У цей час туристів значно менше, але погода прохолодніша, а багато сезонних курортів закриваються. Наприклад, узимку в Мілані температура може опускатися приблизно до + 5 градусів, а в Римі триматися на рівні близько + 10 градусів. Прибережні міста та популярні пляжні напрями, зокрема Чінкве-Терре чи Амальфі, у цей сезон менш привабливі для відпочинку.

Важливо: міжсезоння деякі музеї та пам'ятки працюють за скороченим графіком, а ресторани можуть робити довші перерви вдень. Також у прохолодні місяці не всі готелі одразу вмикають опалення.

Які локації Італії будуть вам цікаві?

Дізнайтесь про маловідоме місто Матера в Італії. На відміну від Риму з приблизно 22,2 мільйонами туристів на рік і Пізи з 3 мільйонами, Матера приймає менш ніж мільйон відвідувачів, що дозволяє насолоджуватися її атмосферою спокійно та розмірено.

Також відкрийте для себе ще одну маловідому перлину Італії – Віченца. Хоча місто не багате на пам'ятки, як Рим, тут все ж є кілька місць, які варто відвідати. Одне з них – будинок архітектора Андреа Палладіо, який прославився проєктуванням багатьох будівель як у місті, так і в усьому регіоні Венето. Відвідувачі можуть побачити приклади його робіт на площі Piazza dei Signori.